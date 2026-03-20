Cựu tổ trưởng quay lại công ty trộm cắp tài sản sau hơn 1 tháng nghỉ việc

Công an phường Đồng Văn (Tỉnh Ninh Bình) vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại Công ty AVC, Khu công nghiệp Đồng Văn 3, tỉnh Ninh Bình.

Nông Văn Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 18/3, Công an phường Đồng Văn tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Cao Cường (sinh năm 1992) là Trưởng Ban An ninh Công ty AVC về việc bị mất 1 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung tại Tổ thao tác chuyền của công ty, trị giá khoảng 5.000.000 đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đồng Văn đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ.

Kết quả, Cơ quan Công an đã điều tra, làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp là Nông Văn Hải, sinh năm 1993, trú tại xóm Bản Ngà, xã Huy Giáp, tỉnh Cao Bằng, nguyên là Tổ trưởng tổ thao tác chuyền của công ty (đã nghỉ việc từ ngày 23/01/2026).

Quá trình điều tra, Nông Văn Hải thừa nhận hành vi vi phạm của mình, Hải là đối tượng đã có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường Đồng Văn đã tiến hành thu giữ vật chứng, tài liệu và chứng cứ liên quan để xử lý đối tượng.

Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản trong các khu công nghiệp có dấu hiệu gia tăng, gây lo ngại cho doanh nghiệp và người lao động.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường công tác quản lý tài sản, lắp đặt hệ thống camera giám sát, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác của người lao động nhằm phòng ngừa các hành vi trộm cắp.