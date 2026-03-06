Chi tiết căn cứ quân sự phương Tây quanh Trung Đông

(VTC News) -

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu mới đây bày tỏ sự ủng hộ đối với các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh, khi Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu trên khắp khu vực để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Châu Âu bày tỏ “sẵn sàng giúp đỡ” các đồng minh của mình ở vùng Vịnh, “nhưng họ ưu tiên một giải pháp có thể được hòa giải và thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng”, theo Al Jazeera.

Sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Trung Đông, chủ yếu do Mỹ dẫn đầu, bao gồm một mạng lưới căn cứ và hoạt động đồn trú, triển khai trong các chiến dịch chung trong khu vực. Chỉ riêng Mỹ đã có ít nhất 19 căn cứ, trong đó có 8 căn cứ trọng điểm, trải rộng khắp các quốc gia như Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE và Ả-rập Xê Út, với hơn 10.000 binh sĩ tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Các căn cứ này tập trung vào sức mạnh không quân, an ninh hàng hải (Hạm đội 5 ở Bahrain) và triển khai quân đội để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực.

Dưới đây là một số quốc gia tiêu biểu:

Mỹ

Sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Trung Đông, trong đó có Mỹ dẫn đầu, bao gồm một mạng lưới vững chắc gồm ít nhất 19 căn cứ.

Sự hiện diện của Mỹ được phân bổ thành các cơ sở hải quân, không quân, tiền đồn và cơ sở radar.

Anh

Anh duy trì sự hiện diện quân sự thường trực tại Al Minhad ở UAE và hai cảng ở Oman và Bahrain, cũng như có quyền tiếp cận căn cứ không quân Al Udeid của Qatar. Căn cứ chính của Anh trong khu vực là căn cứ không quân RAF Akrotiri ở Síp.

Pháp

Sự hiện diện của Pháp ở Trung Đông chủ yếu tập trung tại Căn cứ Không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Họ cũng định kỳ hoạt động từ Jordan, tham gia chiến đấu chống lại các lực lượng ở Syria và Iraq.

Một số nước khác

Một số quốc gia/đồng minh khác cũng hiện diện quân sự tại khu vực.

Các nước châu Âu ngày càng bị cuốn vào cuộc xung đột leo thang. Pháp và Anh hôm thứ Tư tuyên bố kế hoạch gửi tàu chiến và các phương tiện phòng không đến Síp. Động thái diễn ra sau khi một căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh trên đảo Địa Trung Hải bị máy bay không người lái do Iran sản xuất tấn công hồi đầu tuần, làm dấy lên lo ngại.

Hôm thứ Năm, Italia cũng đã cho biết sẽ gửi “các phương tiện hải quân” ​​đến Síp trong những ngày tới, cùng với Hà Lan và Tây Ban Nha. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cũng nói với các phóng viên rằng sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho các đồng minh vùng Vịnh để chống lại các cuộc tấn công của Iran.

Trong khi đó, Anh, Hy Lạp và Bồ Đào Nha cho biết thêm sẽ cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ của họ với một số điều kiện nhất định khi các cuộc chiến tiếp diễn, trong khi Tây Ban Nha từ chối.