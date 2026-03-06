Tâm lý tiêu dùng mới 'vẽ lại' bản đồ Bất động sản bán lẻ Việt Nam

(VTC News) -

Tâm lý tiêu dùng của khách hàng hiện đại đang “vẽ lại” bản đồ BĐS bán lẻ toàn cầu. Bên cạnh các trung tâm thương mại (TTTM) truyền thống, những không gian mở giúp gia tăng trải nghiệm và kết nối cộng đồng ngày càng thịnh hành. Sự ra đời của mô hình Vincom Collection, vì thế, không phải ngẫu nhiên, mà là bước chiến lược trong dòng chảy tái cấu trúc của ngành bán lẻ.

Khi tiêu dùng không còn xoay quanh sản phẩm

Thế hệ khách hàng chủ lực của thị trường hiện nay, gồm Millennials và Gen Z, lớn lên cùng thương mại điện tử và mạng xã hội. Với họ, việc sở hữu một món hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, sản phẩm có thể được giao tận cửa. Điều khiến họ sẵn sàng bước ra khỏi nhà không còn là nhu cầu mua sắm thuần túy, mà là trải nghiệm.

Theo khảo sát của Censuswide, 62% Gen Z và 68% Millennials cho rằng giá trị của sản phẩm cao cấp không chỉ nằm ở bản thân món hàng, mà ở tổng thể trải nghiệm đi kèm. Họ muốn được chạm, được tương tác, được tham gia sự kiện, được hòa mình vào một không gian mang lại cảm xúc.

Xu hướng này đang định hình lại cấu trúc thị trường bán lẻ toàn cầu. Tại các đô thị lớn trong khu vực, như Manila, Bangkok hay Singapore, mô hình shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) ngày càng chiếm ưu thế. Diện tích dành cho ẩm thực, nghệ thuật, wellness, hoạt động cộng đồng và sự kiện ngày một mở rộng.

“Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, mức độ gắn kết với người tiêu dùng không còn đến từ giá cả hay sự tiện lợi đơn thuần. Điều giữ chân họ là những không gian khiến họ cảm thấy được trân trọng, kết nối và thuộc về. Ở Việt Nam, BĐS bán lẻ cũng đang từng bước chuyển mình, từ nơi cung cấp mặt bằng thành những điểm đến sống động và giàu trải nghiệm”, ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, nhấn mạnh.

Thế hệ tiêu dùng mới đang hướng tới những tâm điểm giao thương “all-in-one” đa trải nghiệm.

Tại Việt Nam, nhiều TTTM truyền thống được phát triển theo cấu trúc khép kín, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị. Trong giai đoạn thị trường còn non trẻ, mô hình này đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm tập trung.

Tuy nhiên, khi hành vi tiêu dùng thay đổi, những hạn chế bắt đầu lộ rõ: quỹ đất nội đô hạn hẹp, hạ tầng quá tải, thiếu không gian xanh, thiếu bãi đỗ xe, hạn chế khả năng tổ chức sự kiện ngoài trời. Trải nghiệm bị bó hẹp trong bốn bức tường, trong khi người tiêu dùng hiện đại lại tìm kiếm không gian mở, thoáng đãng và đa chức năng.

Sự lệch pha giữa cung và cầu khiến ngành bán lẻ buộc phải mở rộng sang “địa hạt” mới. Và bến đáp chính là các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, sở hữu cộng đồng cư dân đông đảo, cảnh quan, tiện ích và hạ tầng hoàn chỉnh.

Ở đó, dòng khách không chỉ đến để mua sắm, mà còn để thư giãn, tham gia sự kiện, sử dụng tiện ích, gặp gỡ bạn bè... Lưu lượng khách ổn định và đa dạng trở thành nền tảng quan trọng để BĐS bán lẻ thế hệ mới phát triển bền vững.

Chính trong bối cảnh này, ngày 26/1/2026, Vincom - thương hiệu BĐS bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chính thức cho ra mắt dòng sản phẩm Vincom Collection như một bước đi chiến lược nhằm bắt nhịp với tâm lý tiêu dùng mới.

Vincom Collection - TTTM ngoài trời trong lòng đại đô thị Vinhomes

Vincom Collection là mô hình TTTM ngoài trời, được quy hoạch ngành hàng đồng bộ, vận hành chuyên nghiệp và nằm sát các cụm dân cư đông đúc trong các đại đô thị Vinhomes.

Thay vì là những khối nhà khép kín, mô hình BĐS thương mại này được phát triển theo cấu trúc mở, gắn với cảnh quan công viên, quảng trường và các tuyến phố nội khu. Không gian thương mại trở thành một phần của đời sống cư dân, trải nghiệm mua sắm hòa vào trải nghiệm sống hàng ngày.

Vincom Collection được quy hoạch ngay trong các khu đô thị Vinhomes, hưởng lợi từ vị trí, tiện ích, cảnh quan nội - ngoại khu.

Lợi thế lớn nhất của Vincom Collection nằm ở tính quy hoạch chuyên biệt ngay từ đầu. Mỗi khu phố thương mại được định hướng rõ ràng về ngành hàng, từ ẩm thực, thể thao, giải trí đến wellness… giúp hình thành “bản đồ tiêu dùng” rõ nét, gia tăng khả năng ghi nhớ và tần suất quay lại của khách hàng.

Khi được đặt trong môi trường quy hoạch bài bản, có sẵn cộng đồng cư dân và dòng khách ổn định, Vincom Collection trở thành “thỏi nam châm” thu hút các nhãn hàng chiến lược. Chính sự đồng bộ đó tạo nên sức hút đối với các thương hiệu lớn.

Ở góc độ khai thác, mỗi gian hàng không chỉ là một không gian kinh doanh, mà là một “cỗ máy tạo dòng tiền” vận hành trên nền tảng lưu lượng khách bền vững. Với doanh chủ, đây là cơ hội tăng trưởng doanh thu dài hạn. Với chủ sở hữu, đó là tài sản có khả năng khai thác ổn định và tăng giá theo thời gian.

Các khu đô thị Vinhomes sở hữu hạ tầng, tiện ích quốc tế thu hút dòng khách lớn, tạo nguồn cầu dồi dào cho Vincom Collection.

Một điểm cộng quan trọng khác là tính hoàn thiện về pháp lý và hạ tầng vận hành. Vincom Collection có pháp lý minh bạch, uy tín cao khi là “trái ngọt” từ cú bắt tay của hai “ông lớn” trong lĩnh vực bán lẻ và BĐS tại Việt Nam.

Khác biệt so với các mô hình thương mại nội đô, thường hình thành manh mún, không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy, lại hạn chế khai thác khi không được kinh doanh nơi vỉa hè, Vincom Collection được trang bị hệ thống PCCC hiện đại, có hầm đỗ xe hoặc khu parking riêng, vỉa hè rộng rãi, giao thông nội khu thông suốt, kết nối thuận tiện với hạ tầng khu vực.

Những yếu tố này tưởng như chỉ là “hậu trường” nhưng lại quyết định trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Khi bài toán hạ tầng và pháp lý được giải quyết ngay từ đầu, doanh chủ có thể tập trung hoàn toàn vào phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tối ưu doanh thu, thay vì loay hoay xử lý các rủi ro kỹ thuật.

Từ quầy kệ khép kín đến không gian mở đa trải nghiệm, bức tranh bán lẻ Việt Nam đang được vẽ lại. Và trong dòng chảy ấy, Vincom Collection không chỉ là một dòng sản phẩm mới, mà chính là lời đáp cho sự thay đổi của tâm lý tiêu dùng, nơi không gian thương mại trở thành một phần hữu cơ của đời sống đô thị hiện đại.