Dịch vụ 5 sao của VinFast vượt ngoài mong đợi khách hàng

Cho mượn xe trong thời gian làm dịch vụ, cam kết thời gian sửa chữa và cung cấp phụ tùng, cứu hộ miễn phí 24/7… là một vài quyền lợi trong danh sách dài những chính sách hậu mãi đặt lợi ích người dùng lên hàng đầu của VinFast.

Nhiều chính sách chưa từng có trên thị trường

Anh Hồ Ngọc Tùng, một chủ xe VF 5 tại Đà Nẵng, đã có một trải nghiệm hậu mãi “trên cả mong đợi” tại VinFast. Khi chiếc VF 5 của anh gặp sự cố về pin, xe đã được đưa vào xưởng VinFast để kiểm tra. Sau khi xác định trục trặc đến từ hệ thống pin, bộ phận này được tháo rời và gửi về nhà máy để bảo hành theo đúng quy trình. Điều đáng nói, VinFast đã quyết định “điều” một chiếc VF 7 từ Hà Nội vào để anh Tùng sử dụng trong thời gian chờ bảo hành.

“Tôi thật sự bất ngờ với chính sách hậu mãi của VinFast. Vừa được bảo hành xe, vừa có cơ hội trải nghiệm mẫu xe phân khúc cao hơn, hơn nữa toàn bộ chi phí mượn xe và sạc điện đều được miễn phí”, anh Hồ Ngọc Tùng chia sẻ.

Giống như anh Tùng, nhiều khách hàng cũng đã được cho mượn pin hoặc xe trong thời gian chờ sửa chữa pin/động cơ từ VinFast. Đây được đánh giá là chính sách “hiếm có khó tìm” trên thị trường xe, thể hiện sự khác biệt so với mặt bằng chung thị trường.

Bên cạnh đó, hãng xe Việt còn mang lại sự yên tâm cho khách hàng với dịch vụ giao nhận xe tại nhà – lựa chọn đặc biệt hữu dụng với những chủ xe bận rộn, không có thời gian đưa xe tới xưởng hoặc trong ngày thời tiết xấu.

Nhiều chủ xe cũng chia sẻ sự hài lòng bởi VinFast cam kết minh bạch và đúng hẹn trong thời gian sửa chữa. Nếu thời gian sửa chữa vượt quá cam kết, chủ xe sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Cùng đó, dịch vụ cứu hộ 24/7 được triển khai miễn phí trong thời gian bảo hành xe (7-10 năm đối với dòng xe cá nhân - vượt mức trung bình trên thị trường là 3-5 năm).

Hãng xe cầu thị, sản phẩm không ngừng được nâng cấp

Một lý do khác khiến nhiều chủ xe hài lòng khi sử dụng xe VinFast là cảm giác “được lắng nghe”.

Anh Nguyễn Lương Bằng, một chủ xe VF 9 tại Hà Nội, chia sẻ về một trải nghiệm đáng nhớ khi gửi góp ý lên hãng để cải tiến sản phẩm. “Tôi gửi mail lên hãng góp ý về tốc độ của camera 360 độ trên VF 9. Sau đó một thời gian, tổng đài gọi báo đã có bản cập nhật phần mềm fix theo góp ý của tôi, mời tôi liên hệ xưởng. Và kết quả là xe tôi được cập nhật phần mềm camera mới, khởi động cực nhanh, soi được 2 góc bánh trước sau cùng lúc, xuyên gầm. 10 điểm cho đội ngũ phần mềm, chăm sóc khách hàng, xưởng dịch vụ và các bên liên quan”, anh Bằng kể lại.

Cũng có trải nghiệm tích cực với VinFast, anh Bảo Trung, một chủ xe tại Hà Nội cho biết ngay sau khi phản ánh về tình trạng xe hao pin sau bản cập nhật phần mềm mới, anh đã nhận được cuộc gọi từ tổng đài hỏi thăm và tư vấn mang xe ra xưởng kiểm tra.

“Điều đó chứng tỏ VinFast luôn lắng nghe ý kiến khách hàng phản ánh qua nhiều kênh thông tin”, anh Trung nhận định.

Chất lượng dịch vụ hậu mãi VinFast còn thể hiện rõ nét qua hệ thống hơn 400 xưởng dịch vụ khắp 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đảm bảo chủ xe có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tại khu vực sinh sống cũng như trên đường di chuyển.

Giới chuyên gia nhận định, VinFast đang kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện từ lúc mua tới khi sử dụng, góp phần thúc đẩy người dùng tự tin chuyển đổi sang xe điện. Đồng thời, dịch vụ hậu mãi cũng được cho là yếu tố đóng góp lớn cho tốc độ tăng trưởng doanh số kỷ lục của VinFast trong những năm gần đây.