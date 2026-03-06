Đóng

Cận cảnh loạt sản phẩm công nghệ độc lạ tại MWC 2026

(VTC News) -

Sự kiện di động lớn nhất thế giới (MWC) 2026 mang đến những công nghệ của tương lai như chiếc điện thoại gập ba, tay chân sinh học, thú cưng ứng dụng AI.

Trần Tâm - Kỳ Anh
