Ngoại trưởng Iran: 'Chúng tôi đang chờ bộ binh của Mỹ'

(VTC News) -

"Chúng tôi đang chờ đợi bộ binh của các ông", Ngoại trưởng Iran Araghchi nói với Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC, ông Abbas Araghchi cho biết nước này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến trên bộ có thể xảy ra của quân đội Mỹ.

Các nhà phân tích dự đoán rằng Mỹ có thể tăng cường hoạt động quân sự chống lại Iran trong những ngày tới, nhưng vẫn chưa rõ liệu điều đó có bao gồm việc triển khai bộ binh đến Tehran hay không.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đang bị phá hủy “sớm hơn dự kiến ​​và ở mức độ chưa từng thấy”, tuyên bố nước này hiện “không còn không quân, không còn phòng không” và lực lượng không quân đã “biến mất”.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani trong khi đó cho biết lực lượng Iran đang “chờ đợi” bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Mỹ và sẵn sàng đánh bại.

Ngoại trưởng Iran Araghchi.

Ít nhất 1.230 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran kể từ 28/2, và hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin rằng hai trường học đã bị trúng tên lửa ở thị trấn Parand, phía tây nam thủ đô Tehran.

Iran trong khi đó tiếp tục nhắm vào các mục tiêu ở các quốc gia vùng Vịnh từ UAE đến Qatar và Bahrain. Còn tại Tel Aviv của Israel tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa tính đến đêm muộn 5/3.

Không quân Israel phát động các cuộc không kích vào miền nam và đông Lebanon, khiến nơi này có thể trở thành mặt trận mới. Phóng viên của Al Jazeera tại Lebanon đưa tin rằng các máy bay chiến đấu của Israel đang ném bom các thị trấn ở miền nam và đông Lebanon, bao gồm cả Douris ở thung lũng Bekaa.

Hezbollah đã đưa ra cảnh báo bằng tiếng Do Thái, yêu cầu cư dân Israel ở phía bắc nước này sơ tán khỏi tất cả các khu định cư nằm trong bán kính 5km (3,1 dặm) tính từ biên giới với Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon hôm 5/3 báo cáo rằng 123 người đã thiệt mạng và 683 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào nước này, bao gồm cả thủ đô Beirut, kể từ 2/3.