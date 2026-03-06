Quảng Ninh: Diễn tập quy trình bầu cử, hướng dẫn cử tri để hạn chế phiếu hỏng

(VTC News) -

Theo Ủy ban Bầu cử phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã tổ chức diễn tập quy trình bầu cử để giúp các tổ bầu cử nắm vững các bước thực hiện, chủ động xử lý tình huống phát sinh.

Tính đến ngày 5/3, tất cả 18 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đều được bố trí đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị, hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ, bảo đảm thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đồng thời, các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí rực rỡ, phấn khởi hướng tới ngày hội của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hạ Long.

Chỉ đạo khi đi kiểm tra tại phường Bãi Cháy, ông Vũ Quyết Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh việc tổ chức diễn tập quy trình bầu cử cần thực hiện theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên.

“Cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cử tri cách gạch phiếu đúng để hạn chế tình trạng phiếu hỏng, phiếu không hợp lệ”, ông Tiến lưu ý.

Với việc chủ động diễn tập quy trình bầu cử, phường Bãi Cháy đã sẵn sàng cho hoạt động bầu cử sắp tới.

Ghi nhận tại khu vực phường Hạ Long - phường trung tâm của tỉnh Quảng Ninh, công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử được tổ chức bài bản với quy chế rõ ràng.

Đến nay, phường đã công bố 8 đơn vị bầu cử, xác định 24 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn bảo đảm thuận tiện, an toàn cho cử tri khi tham gia bầu cử. Tại các nhà văn hóa trên địa bàn, hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu, biển bảng tuyên truyền bầu cử được bố trí trang trọng, khoa học, dễ quan sát.

Anh Nguyễn Huy Ngọc (trú tại khu Hồng Hà 3, phường Hạ Long) đánh giá công tác chuẩn bị cho hoạt động bầu cử trên địa bàn phường diễn ra sôi nổi, trang trọng từ trước và sau Tết Nguyên đán đến nay.

Theo anh Ngọc, công tác tuyên truyền được thực hiện liên tục và đa dạng từ hệ thống truyền thanh, pano, áp phích cho đến các nền tảng mạng xã hội đã giúp bản thân anh nắm rõ được quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Hạ Long, cho biết địa phương đang rà soát, cập nhật dữ liệu cử tri cho đến sát ngày bầu cử, tăng cường kiểm tra niêm yết công khai. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho các tổ bầu cử, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử.

Việc niêm yết danh sách ứng cử viên, cử tri được các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh triển khai bài bản, giúp người dân thuận tiện theo dõi.

Tại phường Mông Dương, suốt gần hai tháng nay cứ đúng khung giờ 7h-7h30 và 16h30-17h hàng ngày, hệ thống loa truyền thanh của phường lại đều đặn phát thông tin về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, tập trung vào mục đích, ý nghĩa ngày bầu cử; quyền, nghĩa vụ cử tri; tiêu chuẩn đại biểu; cách thức bỏ phiếu và những lưu ý quan trọng… được truyền tải thường xuyên, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ để chủ động thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm công dân.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Mông Dương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và khánh tiết, cho biết bên cạnh loa truyền thanh, phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo và trang thông tin điện tử để giúp cử tri tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Tại những khu vực trung tâm của Quảng Ninh được trang hoàng, tạo không khí trước ngày hội toàn dân.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được các địa phương trong tỉnh hoàn thành từ ngày 31/1 với tổng số cử tri niêm yết là 1.044.539 người (sớm hơn 4 ngày so với luật định).

Qua 3 lần hiệp thương, Ủy ban Bầu cử các cấp tại Quảng Ninh đã lập danh sách chính thức của 1.967 người ứng cử. Trong đó, có 15 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, 93 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.859 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.