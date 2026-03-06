Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 6/3/2026 - XSNT 6/3

XSNT 6/3. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 6/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 6/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 6/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 6/3/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 6/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho các vé trùng khớp số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại của giải Đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 sẽ do đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 sẽ do đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 sẽ do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 sẽ do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 sẽ do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 sẽ do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật sẽ do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 6/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.