Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 13/2/2026 - XSNT 13/2

XSNT 13/2. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 13/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 13/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 13/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 13/2/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 13/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Phú Yên và Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 13/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.