Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 16/1/2026 - XSNT 16/1

XSNT 16/1. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 16/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 16/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSNT 9/1, kết quả xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 9/1/2026
- XSNT 2/1/2026
- XSNT 26/12/2025
- XSNT 19/12/2025
Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé có số trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.
- XSMT thứ Hai do đài Huế và Phú Yên mở thưởng.
- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ Năm do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 16/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.