Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 16/1/2026 - XSNT 16/1

XSNT 16/1. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 16/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 16/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 16/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 16/1/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 16/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé có số trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 16/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.