Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 6/3/2026 - XSBD 6/3

XSBD 6/3. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 6/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 6/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 6/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 6/3/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 6/3/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá 30 hạn ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần với bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Long An, Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 6/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.