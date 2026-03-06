MacBook Neo có thực sự là 'món hời' cho người dùng Mac?

(VTC News) -

Apple vừa chính thức tung ra thị trường mẫu MacBook Neo với mức giá khởi điểm 599 USD, tương đương khoảng 16,499 triệu đồng tại Việt Nam. Với những người thuộc diện trong ngành giáo dục (thầy cô, học sinh, sinh viên) sẽ được mua ưu đãi trực tiếp trên website Apple với giá từ dưới 14 triệu đồng. Tuy nhiên, mọi "món hời" đều phải đánh đổi.

Sức hút từ mức giá và nền tảng cốt lõi

MacBook Neo tạo được sức hút lớn trên thị trường khi mức giá có thể giảm xuống chỉ còn 13,9 triệu đồng thông qua các chương trình ưu đãi dành cho ngành giáo dục, tạo thế cạnh tranh trực tiếp với các dòng laptop Windows giá rẻ. Về mặt hiệu năng, đây là lần đầu tiên Apple đưa dòng chip điện thoại lên máy tính Mac với bộ vi xử lý A18 Pro, vốn được phát triển cho iPhone 16 Pro nhưng đã qua tinh chỉnh lại. Con chip này sở hữu CPU 6 nhân, GPU 5 nhân và có băng thông bộ nhớ đạt 60 GB/giây.

MacBook Neo gia nhập "đại gia đình Mac" của Apple, trở thành máy tính Mac rẻ nhất hãng từng sản xuất.

Dù không được thiết kế cho các tác vụ máy tính để bàn chuyên nghiệp như dòng chip M-Series, sức mạnh của A18 Pro vẫn hoàn toàn đáp ứng tốt độ mượt mà cho các công việc văn phòng và lướt web hàng ngày, theo lời Apple. Máy được trang bị mặc định 8 GB RAM và không cho phép người dùng tùy chọn nâng cấp RAM. Dù vậy, dung lượng này vẫn đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu để thiết bị vận hành trọn vẹn các tính năng thuộc hệ thống Apple Intelligence.

Những đánh đổi về trải nghiệm sử dụng

Dù đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản, MacBook Neo lại bộc lộ nhiều hạn chế khi xét đến trải nghiệm sử dụng toàn diện. Điểm trừ lớn nhất nằm ở khu vực nhập liệu khi bàn phím hoàn toàn không có đèn nền, gây khó khăn đáng kể cho những người thường xuyên phải làm việc trong môi trường thiếu sáng. Touchpad của máy cũng bị loại bỏ tính năng phản hồi xúc giác Force Touch, thay thế bằng chuẩn Multi-Touch với nút bấm vật lý thông thường. Đặc biệt, tính năng bảo mật vân tay Touch ID vốn là tiêu chuẩn trên các máy Mac hiện đại, nay lại bị lược bỏ trên phiên bản 256 GB, và chỉ được trang bị trên phiên bản có dung lượng 512 GB.

Về mặt thiết kế, máy sở hữu màn hình 13 inch với viền mỏng không có "tai thỏ", kích thước tổng thể nhỏ gọn hơn nhưng lại dày hơn so với MacBook Air. Màn hình này giữ tần số quét 60 Hz tuy nhiên cắt giảm công nghệ điều chỉnh cân bằng trắng TrueTone và dải màu P3 Wide, chỉ hỗ trợ chuẩn sRGB cơ bản.

Bàn phím của MacBook Neo có nhiều điểm hạn chế do cắt giảm để đạt giá rẻ.

Khả năng kết nối và duy trì năng lượng cũng là một điểm yếu cần lưu tâm. Thiết bị không sử dụng cổng sạc nam châm MagSafe và chỉ đi kèm củ sạc công suất 20 W, chậm hơn rất nhiều so với các chuẩn sạc từ 60 W trở lên của những dòng máy khác. Máy có hai cổng USB-C nhưng không hỗ trợ chuẩn Thunderbolt. Đáng chú ý, chỉ có cổng bên trái hỗ trợ chuẩn USB 3 (tốc độ 10 Gb/giây), trong khi cổng còn lại chỉ sử dụng chuẩn USB 2 với tốc độ truyền tải ở mức 480 Mb/giây, và không được đánh dấu phân biệt nên dễ gây nhầm lẫn khi người dùng muốn xuất hình ảnh ra màn hình ngoài.

Về thời lượng sử dụng, viên pin 36,5 W cung cấp khoảng 16 tiếng xem video, một con số tương đối ổn định dù thấp hơn mức 18 tiếng của mẫu MacBook Air. Thiết bị cũng chỉ dừng lại ở chuẩn Wi-Fi 6E thay vì Wi-Fi 7 do không được tích hợp chip N1 mới.

MacBook Neo phù hợp cho ai?

Với chiến lược định vị tương tự như dòng điện thoại giá rẻ iPhone 17e, MacBook Neo thực chất mang dáng dấp của một chiếc laptop cấp thấp hơn là một mẫu máy tính Mac hoàn thiện. Thiết bị này sẽ là sự lựa chọn vừa vặn dành cho nhóm khách hàng học sinh, sinh viên có ngân sách hạn hẹp, chỉ cần một chiếc laptop để phục vụ việc học tập, duyệt web và làm quen với hệ sinh thái macOS.

Ngược lại, sản phẩm này hoàn toàn không phù hợp với những người làm công việc sáng tạo, lập trình viên, người thường xuyên làm việc ban đêm hoặc có nhu cầu xử lý các tác vụ phức tạp, thậm chí là với người đi làm văn phòng thông thường. Đối với nhóm người dùng này, các mẫu MacBook Air đời trước, đặc biệt là các phiên bản trang bị dòng chip M như M3, M4, vẫn là giải pháp thay thế hoàn hảo và đáng mua hơn hẳn. Dù mức giá có thể nhỉnh hơn, các thế hệ Air tiền nhiệm mang lại hiệu suất xử lý ổn định vượt trội, trải nghiệm phần cứng hoàn thiện và đáp ứng đúng giá trị đích thực của một chiếc máy tính Apple.