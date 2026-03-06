XSMN 6/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 6/3. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 6 ngày 6/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 6/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 6/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay thưởng ở đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng ở đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ quay số ở đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) phụ trách.

- Thứ Năm: XSMN sẽ được thực hiện bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ mở thưởng ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ quay số ở đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (6 số): có 1 giải, giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: có 9 giải, dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt nhưng sai số ở hàng trăm nghìn, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: gồm 45 giải cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Tấm vé trúng thưởng phải được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết, có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ quay số và dãy số dự thưởng phù hợp với kết quả đã công bố. Đồng thời, vé phải còn nguyên hình dạng ban đầu, không rách, không chỉnh sửa hay tẩy xóa và vẫn nằm trong thời hạn nhận thưởng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.