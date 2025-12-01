Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Ngày 1/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt về thiệt hại mưa lũ, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện khoảng 21h ngày 21/11, tài khoản Facebook N.S.G. (trú phường Trường Vinh, Nghệ An) đăng tải video ghi lại cảnh một phụ nữ làm thiện nguyện, trong đó đưa thông tin “nhiều người chết do ngập sâu ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk”.

Cán bộ Công an lập biên bản đối với chủ facebook N.S.G. (Ảnh CANA)

Dù chưa được kiểm chứng, đoạn clip nhanh chóng lan truyền, được nhiều tài khoản và fanpage lớn chia sẻ, thu hút lượt xem cao và tạo dư luận phức tạp.

Làm việc với cơ quan công an, ông N.S.G. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Sau khi biết đây là tin đồn, ông đã chủ động gỡ và chỉnh sửa bài viết.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã xử phạt ông N.S.G. 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt liên quan tình hình lũ lụt tại Đắk Lắk.

Lực lượng Công an cảnh báo, trong bối cảnh mưa bão còn diễn biến phức tạp, người dân cần thận trọng với thông tin trên mạng xã hội, ưu tiên theo dõi nguồn chính thống; tuyệt đối không chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt là tin giả do AI tạo dựng nhằm câu view, câu like.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã phát hiện 52 tài khoản Facebook, TikTok có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ những ngày qua.

Cơ quan công an đã mời các chủ tài khoản đến trụ sở làm việc, xử phạt hành chính 5 trường hợp với số tiền 37,5 triệu đồng; yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp và yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm đối với 30 trường hợp.