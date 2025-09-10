Phạt Facebooker đăng tin sai sự thật kèm ảnh mặc trang phục công an

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xử lý một trường hợp đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an Nhân dân, có nội dung sai sự thật.

Hình ảnh đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân đăng tải dòng trạng thái có nội dung “Chuyên án còn mỗi khánh sky nữa thôi”, kèm hình ảnh người mặc trang phục công an. Nội dung và hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây hiểu lầm trong dư luận.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản Facebook là H.V.K. (33 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, K. thừa nhận tự ý sử dụng hình ảnh mặc trang phục công an và viết nội dung trên với mục đích câu view, tăng lượt tương tác trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với H.V.K. (Ảnh: CACC)

Hành vi này được xác định là cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cơ quan nhà nước.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt hành chính đối với H.V.K. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.