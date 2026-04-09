Giá vàng trong nước giảm 3,5 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 11h, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.705 USD/ounce, giảm 71 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng lao dốc sau khi tăng mạnh trước đó trên thị trường châu Á. Giá dầu vẫn còn treo cao và nhiều nước cũng như các tập đoàn lớn gặp khó khăn đã cản trở đà đi lên của vàng.

Trước đó, giá vàng và bạc tăng mạnh sau thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran.. Thỏa thuận này đã đẩy chỉ số USD giảm mạnh, điều này có lợi cho giá kim loại quý.

Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu đảo chiều sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đưa ra đề xuất ngay trước thời điểm nguy kịch. Cả Mỹ và Iran đã xác nhận ngừng bắn và mở cửa eo biển Hormuz. Mỹ, Israel và Iran sẽ thảo luận về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông Trump nói Mỹ và Iran sẽ hợp tác để phá hủy uranium làm giàu của Iran. Mỹ sẽ hỗ trợ giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, theo báo cáo mới đây của Bloomberg, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh mua vàng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua số lượng vàng lớn nhất trong hơn một năm qua vào tháng 3 vừa qua, cho thấy một trụ cột hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý vẫn được duy trì, ngay cả khi giá cả chịu áp lực trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới công bố mới đây, lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng thêm khoảng 5 tấn.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - nhận định, hiện giá vàng đang giảm mạnh nhưng trong thời gian tới, diễn biến thị trường vẫn còn nhiều ẩn số địa chính trị khó lường. Theo đó, dự báo xu hướng chung của giá vàng là sẽ tiếp tục tăng do những bất ổn, nhưng mức tăng duy trì ở biên độ vừa phải chứ không bùng nổ quá mạnh mẽ như trước đó.

Chính vì vậy, ông Huân cho rằng, chiến lược hợp lý cho các nhà đầu tư là cần phân định rất rõ ràng giữa việc đầu cơ và nắm giữ. Ở thời điểm này, việc "lướt sóng" ngắn hạn là vô cùng rủi ro và hoàn toàn không được khuyến khích. Giá vàng đang tiềm ẩn nguy cơ biến động và rung lắc rất lớn, chỉ cần một nhịp sụt giảm mạnh cũng đủ để gây ra tâm lý hoảng loạn, dẫn đến tình trạng bán tháo và cắt lỗ nặng nề đối với những người thiếu kiến thức, phương pháp và tính kỷ luật.

Ngược lại, đối với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng lại được đánh giá là quyết định an toàn và khả quan. Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế thế giới hiện nay, sự bất ổn về mặt chính sách là rất cao và khó để lường trước được những sự kiện vĩ mô sắp diễn ra. Chính vì tính bất định như vậy, vàng vẫn luôn phát huy tốt nhất vai trò cốt lõi của mình là một kênh trú ẩn an toàn để bảo vệ tài sản.

Nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng "lướt sóng" theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể biến động mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi.