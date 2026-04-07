Giá vàng hôm nay 7/4: Hồi phục nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục nhẹ trong bối cảnh các yếu tố kinh tế và địa chính trị liên tục đan xen.

Dữ liệu mới công bố cho thấy lĩnh vực dịch vụ Mỹ đang suy yếu. Chỉ số PMI dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) trong tháng 3 chỉ đạt 54 điểm, giảm so với mức 56,1 của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng 55 điểm. Áp lực từ chi phí năng lượng gia tăng đang lan rộng trong chuỗi cung ứng.

Vàng hiện nhận được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn và lực mua kỹ thuật. Tuy nhiên, đà tăng không bền vững khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.

Theo các chuyên gia, vàng hiện đang chịu sức ép khi đồng USD vẫn là tài sản thanh khoản hàng đầu, trong khi lợi suất trái phiếu tăng khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng cao hơn.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm thị trường lao động, lạm phát, tăng trưởng và biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất, qua đó tác động diễn biến của giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng (mua) - 173,1 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng/lượng (mua vào) và 1,4 triệu đồng/lượng (bán ra) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng (mua) - 173 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 - 1,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.658 USD/ounce, tăng 23 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cho rằng giá vàng có khả năng tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn nếu các ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ. Trong khi đó, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình tích lũy với biên độ dao động lớn.

Các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư nên tạm thời đứng ngoài thị trường trong bối cảnh biến động quá lớn. Họ cho rằng giá vàng có thể dao động trong biên độ rất rộng, từ 4.100 - 4.850 USD/ounce trong thời gian tới.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Jim Wyckoff cho rằng vàng đang ở trạng thái trung lập. Ngưỡng kháng cự quan trọng nằm ở vùng 4.700–4.750 USD/ounce, trong khi hỗ trợ gần nhất là quanh 4.600 USD/ounce và sâu hơn là 4.580 USD/ounce. Nếu phá vỡ mốc 4.300 USD/ounce, xu hướng giảm có thể được củng cố.