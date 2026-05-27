Dàn lineup khủng sẽ đổ bộ đại nhạc hội Mega Booming – Charmora City

Dàn Lineup khủng và pháo hoa thắp sáng đêm phố biển Nha

Vào 19h ngày 13/6/2026, Quảng trường 2/4 (Đường Trần Phú, Khánh Hòa), nơi tháp Trầm Hương - biểu tượng của thành phố biển sẽ bùng nổ với dàn lineup khủng của 18 nghệ sĩ mang các gam màu âm nhạc độc đáo tại đêm nhạc Mega Booming – Charmora City.

Đại nhạc hội hoàn toàn miễn phí được bảo trợ bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và sự đồng hành của Charmora City By Sun Group – dự án đô thị đẳng cấp được định vị là một "Thành phố đảo quốc tế" tại Nha Trang.

Mega Booming - Charmora City cũng được xem là sự kiện khởi động cho dự án NHA TRANG DOWNTOWN – một tầm nhìn được phát triển bởi Tập đoàn Sun Group, nhằm mang đến các vùng đất những siêu phẩm du lịch, vui chơi giải trí, show diễn đẳng cấp, pháo hoa mãn nhãn, cùng bất động sản đỉnh cao.

Kết hợp với Charmora City By Sun Group - dự án khởi đầu của NHA TRANG DOWNTOWN, đêm nhạc hội được xem là một “vụ nổ Big Bang” của những trải nghiệm du lịch, giải trí đỉnh cao chưa từng có dành cho du khách tại Nha Trang dịp hè.

Đêm nhạc quy tụ dàn sao đình đám.

Một loạt các tên tuổi đình đám sẽ quy tụ tại đêm nhạc hội như "hoàng tử ballad" Lê Hiếu, giọng ca đầy nội lực của Văn Mai Hương, cá tính dân gian đương đại của Ngọc Khuê, chất Rock rực lửa của Phạm Anh Khoa sẽ “đốt cháy” đêm phố biển Nha Trang với các bản hit đình đám.

Bãi biển Trần Phú sẽ càng trở nên cuồng nhiệt với màn trình diễn mãn nhãn của các “anh trai - anh tài” như Kay Trần mang nguồn năng lượng quyến rũ, "phù thủy tạo hit" Bùi Công Nam, cùng sự xuất hiện đầy nam tính, đa tài của Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát.

Đêm nhạc cũng quy tụ những gương mặt Gen Z và nghệ sĩ trẻ cá tính hàng đầu như JSOL, Mason Nguyễn, Khoi VU, Jey B, "nàng thơ" Hoàng Duyên, Izara Thiên Nga, Blue D và sự duyên dáng của Ngọc Kayla. Toàn bộ không gian âm thanh sẽ được nhào nặn bởi "phù thủy bàn mix" DJ Huy Ngô cùng sự dẫn dắt lôi cuốn của MC Quang Huy.

Với quy mô hoành tráng, Mega Booming – Charmora City dự kiến chào đón khoảng 30.000 khán giả, cùng màn pháo hoa mãn nhãn sẽ làm nên một đại nhạc hội vỡ oà cảm xúc cho người dân và du khách.

Phối cảnh Charmora City By Sun Group thắp sáng khi đêm về.

Giống như các số trước, Mega Booming - Charmora City sẽ tiếp tục triển khai các mô hình dịch vụ linh hoạt, các gói combo kết hợp vé ca nhạc cùng tour trải nghiệm để du khách đến với Nha Trang bằng cả âm nhạc và những trải nghiệm mang đậm cá tính thành phố biển.

Nha Trang “bật mood” với “du lịch âm nhạc”

Không đơn thuần là đại nhạc hội giải trí, Mega Booming còn là một sản phẩm du lịch - văn hóa đa tầng kết hợp trọn vẹn văn hóa, lịch sử và trải nghiệm của từng vùng đất. Năm 2025, Mega Booming đã tạo nên tiếng vang lớn và khẳng định vị thế tiên phong trong mô hình "du lịch âm nhạc" (Music Tourism) tại Việt Nam, với hai đêm diễn bùng nổ tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế).

Mùa hè năm 2026, Mega Booming tiếp tục mang hành trình trải nghiệm âm nhạc du lịch dịch chuyển về với Nha Trang.

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà: "Sự giao thoa giữa hạ tầng đô thị biển hiện đại, tài nguyên thiên nhiên hoang sơ và bản sắc văn hóa đặc sắc của cả hai địa phương sẽ được giới thiệu một cách sống động đến 30.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu công chúng cả nước thông qua âm nhạc, định vị tiểu vùng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực."

Đặc biệt, đêm nhạc có sự đồng hành của dự án đô thị đẳng cấp Charmora City By Sun Group, nhằm hướng đến mục tiêu chung tay kích cầu, quảng bá và nâng tầm vị thế du lịch của địa phương đối với du khách trong và ngoài nước.

Được định vị là một "Thành phố đảo quốc tế", Charmora City là biểu tượng của phong cách sống và giải trí đỉnh cao, nơi giao thoa giữa quy hoạch kiến trúc quy mô, hiện đại trải nghiệm wellness gắn với nguồn khoáng nóng quý giá và nhịp sống thời thượng bậc nhất.

Phối cảnh Festival Island tại Charmora City By Sun Group.

Tâm điểm làm nên sức hút rực rỡ của Charmora City By Sun Group chính là Festival Island – phân khu được định hướng trở thành hòn đảo lễ hội sôi động, một "downtown" mới đích thực của Nha Trang. Tiên phong thắp sáng nền kinh tế đêm 24/7, Festival Island sẽ mang đến chuỗi trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí không ngủ.

Đặc biệt, tại đây trong tương lai hứa hẹn được Sun Group đầu tư các show diễn nghệ thuật đỉnh cao. Bầu không khí hội hè bất tận cùng hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế tại đây chính là mảnh ghép hoàn hảo để Charmora City không chỉ là không gian sống đẳng cấp của những chủ nhân tinh hoa, mà còn là tâm điểm bùng nổ mọi giác quan, nâng tầm hành trình trải nghiệm cho mọi du khách khi đặt chân đến thủ phủ du lịch miền Trung.

Cùng với đêm đại nhạc hội tiên phong trong lĩnh vực du lịch âm nhạc Mega Booming, Charmora City By Sun Group hướng đến kiến tạo và định hình diện mạo đô thị đẳng cấp, góp phần đưa Nha Trang vươn mình trở thành điểm đến toàn cầu.

Link đăng ký vé:

Khán giả có thể nhận vé qua website của chương trình tại đường link: https://bambooartists.agency/ve-su-kien/megaboomingcharmoracity/ theo hình thức: Đăng ký trước sẽ được nhận trước, vé được gửi về email có kèm theo mã QR để thuận tiện check in.