Không vượt qua vòng loại, bóng đá Việt Nam vẫn hưởng lợi từ World Cup 2026

Dù không giành vé dự World Cup 2026, bóng đá Việt Nam vẫn được hưởng lợi từ nguồn tài chính dồi dào mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phân bổ nhờ thành công của giải đấu. Kể cả các liên đoàn thành viên của FIFA không có đội tuyển tham dự World Cup cũng được chia lợi nhuận dưới dạng kinh phí hỗ trợ phát triển.

Theo Reuters, ngày 29/4, Hội đồng FIFA cho biết sẽ nâng 15% tổng ngân sách cho 48 đội tham dự World Cup 2026 lên gần 900 triệu USD (khoảng 23 nghìn tỷ đồng) nhờ thành công thương mại của kỳ World Cup mở rộng. Quyết định này đã được Hội đồng FIFA thông qua tại cuộc họp ở Vancouver, trước thềm Đại hội FIFA lần thứ 76.

Mỗi đội tham dự sẽ nhận 2,5 triệu USD tiền chuẩn bị, tăng so với mức 1,5 triệu USD trước đó. Khoản thưởng ở vòng loại cũng được điều chỉnh từ 9 triệu USD lên 10 triệu USD. Ngoài ra, FIFA sẽ hỗ trợ thêm chi phí hoạt động cho các đội tham dự và tăng số lượng vé phân bổ, với tổng giá trị hơn 16 triệu USD.

Đáng chú ý, nguồn kinh phí phát triển cũng được phân bổ cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên FIFA và sẽ được tăng lên so với mức dự kiến 2,7 tỷ USD mà tổ chức này dự kiến chi trong chu kỳ 4 năm tới.

FIFA đồng ý tăng tiền thưởng World Cup sau khi các quốc gia bày tỏ lo ngại về chi phí. (Nguồn: The Guardian)

Theo đó, mỗi liên đoàn quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, dự kiến nhận khoảng 5 triệu USD (tương đương 1 tỷ đồng), trong khi 6 liên đoàn khu vực sẽ được phân bổ khoảng 60 triệu USD để phục vụ công tác phát triển bóng đá. Các khoản hỗ trợ này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tăng lên.

“Chúng tôi đang thảo luận về việc tăng khoản đóng góp tài chính, bao gồm nâng khoản phân bổ cho các đội đủ điều kiện tham dự World Cup 2026, cũng như ngân sách phát triển dành cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên”, phía FIFA cho biết.

FIFA cũng nhấn mạnh World Cup 2026 sẽ tạo ra bước tiến lớn về tài chính cho bóng đá toàn cầu. Tổ chức này đồng thời khẳng định đang ở vị thế tài chính vững mạnh nhất từ trước đến nay để tiếp tục đầu tư cho sự phát triển của môn thể thao vua thông qua chương trình FIFA Forward.

Theo dự báo, doanh thu của FIFA trong chu kỳ 2023-2026 có thể đạt khoảng 13 tỷ USD, trong đó riêng World Cup đóng góp tới 9 tỷ USD. Báo cáo tài chính năm 2025 cũng cho thấy phần lớn nguồn thu này sẽ được tái đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trên toàn thế giới.

Nhiều liên đoàn bóng đá lớn tại châu Âu, trong đó có Liên đoàn bóng đá Anh (FA), được cho là đã đề xuất với FIFA về việc tăng quỹ tiền thưởng, do lo ngại nguy cơ thua lỗ khi tham dự World Cup lần này.

Theo phương án phân bổ ban đầu, tiền thưởng được chia theo từng vòng đấu và chỉ tăng dần khi đội tiến sâu. Cụ thể, các đội vào vòng 32 nhận thêm 2 triệu USD, vào vòng 16 nhận thêm 4 triệu USD, còn lọt vào tứ kết được thưởng thêm 8 triệu USD. Mức tăng đáng kể nhất chỉ dành cho các đội vào bán kết và chung kết.

Chính cơ chế này khiến nhiều liên đoàn châu Âu cho rằng họ có thể chịu lỗ nếu không vào đến bán kết. Một số đã đề nghị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đứng ra làm việc với FIFA. Theo các nguồn tin, những liên đoàn tham gia thảo luận đánh giá cao việc FIFA đã lắng nghe và phản hồi các lo ngại này.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, với quy mô lần đầu tiên tăng lên 48 đội tham dự.