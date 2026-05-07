Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ sát hại cán bộ công an xã ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 7/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Ty (31 tuổi, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Ty là người đã dùng dao sát hại Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, khi lực lượng chức năng truy bắt nghi phạm vào tháng 9/2025.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty tại tòa.

Tại tòa, bị cáo Ty thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người thân của bị cáo khai Ty từng được đưa đến bệnh viện ở Gia Lai điều trị tâm thần. Đây là tình tiết mới chưa có trong hồ sơ vụ án.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hồ sơ bệnh án tâm thần của bị cáo.

Theo cáo trạng, tối 7/9/2025, Ty xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng anh trai vì cho rằng gia đình mua ti vi để xem riêng. Trong lúc cãi vã, Ty dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào bụng chị Nguyễn Thị Kết (chị dâu), khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, sáng 8/9/2025, Công an xã Xuân Lộc phân công anh Nguyễn Đông Cánh (lúc đó là Thiếu tá) cùng tổ công tác đưa Ty về trụ sở làm việc. Phát hiện lực lượng công an, Ty bỏ chạy vào khu vực rừng keo ở thôn 4.

Trong quá trình truy đuổi, khi Thiếu tá Cánh áp sát khống chế, Ty rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực, vai, đùi và vùng đầu của cán bộ công an. Dù nạn nhân chống trả và giằng co, Ty tiếp tục tấn công khiến Thiếu tá Cánh tử vong sau đó.

Gây án xong, Ty đến quán nước ngồi uống rồi về nhà thay quần áo, tắm giặt nhằm che giấu hành vi. Khi lực lượng công an tổ chức truy bắt, Ty cố thủ trong nhà tắm, cầm dao chống trả. Sau đó, lực lượng chức năng phá cửa, khống chế và đưa Ty về trụ sở làm việc.

Viện kiểm sát truy tố Nguyễn Văn Ty về tội Giết người theo điểm d, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Sau khi Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với cán bộ này.