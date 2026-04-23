Khởi tố cựu thiếu tá CSGT ở Đắk Lắk không cứu người bị tai nạn

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo kết luận điều tra.

Sáng 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công khai để thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong trên QL29, trong đó ghi nhận một thiếu tá cảnh sát giao thông đi xe phía sau nhưng không giúp đỡ, hỗ trợ người bị nạn.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, khoảng 11h20 ngày 15/4/2026, ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Tổ tuần tra Trạm CSGT Krông Buk, làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 29 qua địa bàn xã Pơng Drang và xã Cư Pơng.

Thời điểm này, ông Hoàng phát hiện anh Võ Đình Quang (SN 2008, trú buôn Cư Băng, xã Cư Pơng) điều khiển xe máy biển số 47AB-325.78 có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, thay vì ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định, ông Hoàng điều khiển xe mô tô đặc chủng truy đuổi.

Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29 (thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng), anh Quang mất lái, tông vào mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.

Đáng chú ý, sau khi phát hiện nạn nhân gặp tai nạn, ông Hoàng không dừng lại kiểm tra, hỗ trợ mà rời khỏi hiện trường. Anh Quang sau đó tử vong trong quá trình được chuyển viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Hoàng có dấu hiệu phạm tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Ngày 18/4, Công an tỉnh tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng để phục vụ điều tra.

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tước quân tịch đối với thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng.