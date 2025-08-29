Ung thư gan có chữa khỏi?

(VTC News) -

Ung thư gan hiện là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất tại Việt Nam, với hơn 23.300 người mất mỗi năm, chiếm gần 20% tổng số ca tử vong do ung thư.

Theo thống kê của Globocan năm 2022, hơn 24.500 trường hợp mắc mới, khiến ung thư gan trở thành bệnh ung thư phổ biến thứ hai tại nước ta.

TS.BS Trần Hải Bình, Phó khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết ung thư gan gồm hai loại: nguyên phát và thứ phát. Ung thư gan nguyên phát bắt nguồn từ chính các tế bào gan, trong khi ung thư gan thứ phát xảy ra khi tế bào ung thư từ cơ quan khác di căn đến gan.

Việc điều trị ung thư gan là quá trình phối hợp nhiều phương pháp, tùy thuộc vào mức độ lan rộng của khối u và tình trạng xơ gan. Các phương pháp phổ biến hiện nay gồm phẫu thuật, ghép gan, đốt sóng cao tần, tiêm cồn, nút mạch hóa chất, xạ trị, hóa trị và điều trị nhắm trúng đích.

Nhờ tiến bộ y học, thời gian sống của bệnh nhân sau điều trị đã được kéo dài, tuy nhiên tiên lượng vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt khi bệnh được phát hiện muộn.

Ung thư gan hiện là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất tại Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

TS.BS Trần Hải Bình nhấn mạnh, mỗi bệnh nhân có tiên lượng sống khác nhau, phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, thể trạng, mức độ đáp ứng điều trị và thời điểm bắt đầu điều trị. Nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng hướng, người bệnh có cơ hội kéo dài sự sống đáng kể.

Đáng lo ngại, ung thư gan giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều trường hợp bị bỏ sót. Do đó, người trưởng thành nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Với người có nguy cơ cao như người bị xơ gan, viêm gan B hoặc C mạn tính, nghiện rượu... nên siêu âm gan 6 tháng một lần để tầm soát sớm.

Để phòng ngừa ung thư gan, bác sĩ khuyến cáo cần duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng, không hút thuốc, hạn chế tối đa rượu bia.

Ngoài ra, việc điều trị sớm các bệnh lý tại gan như viêm gan, xơ gan và tiêm vaccine ngừa viêm gan B cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.