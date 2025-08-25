(VTC News) -

Chế độ dinh dưỡng tốt giúp duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể và cân nặng hợp lý. Những gì chúng ta nạp vào cơ thể có ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng sức khỏe, gồm cả nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường.

Chế độ dinh dưỡng tốt giúp duy trì hệ miễn dịch khỏa mạnh (Ảnh: Yahoo)

Nghiên cứu chỉ ra rằng ăn uống không lành mạnh làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư. Chế độ ăn với nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều đường và chất béo bão hòa cùng lối sống ít vận động thể lực, cũng là một trong những yếu tố gây ra căn bệnh nguy hiểm này. Theo Aboluowang, dưới đây là 5 loại thực phẩm quen thuộc hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Quả táo

Câu nói “Mỗi ngày ăn một quả táo, giúp tránh xa bác sĩ” được rất nhiều người truyền tai nhau, nhằm nêu cao giá trị loại quả này đem lại. Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng, táo là loại quả tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng phong phú.

Thường xuyên ăn táo liên quan đến giảm nguy cơ một số bệnh ung thư phổ biến nhất bao gồm ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng. Các hợp chất polyphenol, flavonoid, phloretin và anthocyanin trong táo tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ DNA của tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Những chất oxy hóa trong táo làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Bông cải xanh

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh. Đây là loại rau thuộc họ cải có hàm lượng sulforaphane rất cao. Sulforaphane là hợp chất đặc biệt mạnh tăng cường các enzyme bảo vệ cơ thể và loại bỏ các hóa chất gây ung thư.

Loại rau này có nhiều vào mùa đông, có thể chế biến thành nhiều món ngon, giá cả phải chăng. Ngoài công dụng phòng chống ung thư, súp lơ xanh còn có thể làm tăng cường khả năng giải độc của gan, nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Tỏi

Tỏi chứa các thành phần như diallyl disulfide, có thể phát huy khả năng chống oxy hóa và chống viêm, tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch, từ đó củng cố hệ thống phòng thủ của cơ thể.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn tỏi có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp hơn 25%. Tại Nhật Bản, mọi người thường thêm tỏi vào chế độ ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống ung thư.

Hành tây

Hành tây chứa quercetin - flavonoid đặc tính chống viêm và kháng virus mạnh có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi oxy hóa, ức chế giải phóng histamin và điều chỉnh phản ứng miễn dịch, phòng chống các bệnh trong đó có ung thư. Quercetin trong hành tây được chứng minh là giúp hạ huyết áp, giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể.

Cà chua

Lycopene trong cà chua có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ có thể cải thiện cholesterol và giảm nguy cơ đột quỵ. Đồng thời, lycopene có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và có tác dụng đáng kể trong việc chống ung thư. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện nam giới ăn nhiều cà chua đã giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt.