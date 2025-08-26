Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Lo thiếu hụt nguồn cung, giá dầu tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng do lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn bởi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và những đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: “Thị trường có phần lo ngại rằng các cuộc đàm phán hòa bình này không đi đến đâu cả. Thị trường kỳ vọng nguồn cung sẽ vượt cầu trong các tháng mùa thu nhưng trong ngắn hạn, điều đó đang bị thách thức bởi nguy cơ gián đoạn địa chính trị”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga nếu trong vòng hai tuần tới không có tiến triển trong việc đạt được giải pháp hòa bình tại Ukraine. Ông cũng cho biết có thể áp thuế mạnh tay đối với Ấn Độ do nước này mua dầu từ Nga.

Do lo ngại về nguồn cung giá dầu hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: premiumtimesng.com)

Ngoài ra, một đám cháy khác tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk của Nga cũng do UAV Ukraine gây ra vẫn tiếp tục bùng phát đến ngày Chủ nhật. Nhà máy này chủ yếu bán nhiên liệu xuất khẩu, với công suất khoảng 5 triệu tấn dầu/năm, tương đương 100.000 thùng/ngày.

Làm dịu bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Nga là việc OPEC+ đảo ngược chuỗi cắt giảm sản lượng, bổ sung thêm hàng triệu thùng dầu ra thị trường, ông Hansen của Saxo Bank nhận định. 8 thành viên trong nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ dự kiến sẽ họp vào ngày 7/9 để phê duyệt đợt tăng sản lượng tiếp theo.

Tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell hôm thứ Sáu phát tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Tuy nhiên, cả hai giá dầu chuẩn dường như đều thiếu động lực, theo bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới Phillip Nova. Bà cho rằng thị trường ngày càng tin rằng thuế quan của ông Trump sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ ba kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 21/8, giá bán lẻ xăng E10 là 19.840 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng E10 cao hơn 380 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 250 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.