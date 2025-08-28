Chiều nay, giá xăng dự báo tăng, giá dầu có thể giảm nhẹ

(VTC News) -

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá xăng có thể sẽ tăng, giá dầu giảm.

Trong đó, dự báo giá xăng RON 95-III tăng khoảng 350 – 450 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II tăng khoảng 450 – 550 đồng/lít; dầu Diesel giảm khoảng 300 đồng/lít.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành chiều nay 28/8, giá xăng bán lẻ có thể tiếp tục tăng 1,1 - 2,5%, trong khi giá dầu bán lẻ dự báo giảm từ 1,5-1,6% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng chiều nay dự báo tiếp tục được điều chỉnh tăng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 487 đồng (2,5%) lên mức 19.947 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 221 đồng (1,1%) lên mức 20.311 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu có xu hướng giảm, cụ thể giá dầu hỏa có thể giảm 1,6% về mức 17.534 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1,5% về mức 17.632 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 1,5% về mức 15.039 đồng/kg.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng 2 phiên liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021.

Tại kỳ điều hành chiều 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ ba kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 21/8, giá bán lẻ xăng E10 là 19.840 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng E10 cao hơn 380 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 250 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Lúc 6h ngày 28/8, giá dầu WTI ở mức 63,78 USD/thùng, giảm 0,37 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 67,20 USD/thùng, giảm 0,01 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục giảm nhẹ nhờ số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, cùng với những tác động tiềm ẩn từ việc Mỹ áp thuế mới đối với Ấn Độ.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô giảm 2,4 triệu thùng xuống còn 418,3 triệu thùng trong tuần trước, vượt mức dự báo giảm 1,9 triệu thùng của các nhà phân tích. Tồn kho xăng giảm 1,2 triệu thùng (so với dự báo giảm 2,2 triệu thùng), trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm 1,8 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng tăng 885.000 thùng.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định: “Số liệu về nhu cầu xăng khá tích cực, cho thấy người dân chuẩn bị di chuyển nhiều hơn trong dịp nghỉ lễ Lao động. Đây chính là cao điểm của mùa lái xe mùa hè, cũng là giai đoạn cuối cùng của việc sử dụng nhiên liệu pha chế mùa hè”.

Bên cạnh đó, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ, lên tới 50%, cũng thu hút sự chú ý. Các mức thuế này, nhằm phản ứng với việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 27/8. Bộ Tài chính Ấn Độ trong báo cáo kinh tế tháng 7 cho rằng tác động trực tiếp đến xuất khẩu hiện còn hạn chế, song những ảnh hưởng lan tỏa đối với nền kinh tế sẽ là thách thức lớn.

Thị trường cũng theo dõi sát diễn biến từ căng thẳng Nga-Ukraine. Trước đó, Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt tại sáu khu vực của Ukraine. Đáp trả, Ukraine đã đánh trúng nhiều nhà máy lọc dầu và cơ sở xuất khẩu năng lượng của Nga trong những ngày gần đây.

Trong bối cảnh này, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington sẽ gặp các đại diện Ukraine tại New York trong tuần này, đồng thời cũng đang duy trì liên lạc với Nga nhằm tìm giải pháp cho xung đột. Trong khi đó, Nga đã điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu dầu thô từ các cảng phía tây, nâng thêm 200.000 thùng/ngày trong tháng 8 so với kế hoạch ban đầu, sau khi một số nhà máy lọc dầu bị tấn công tuần trước.