Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Lo ngại nguồn cung lớn, giá dầu đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguồn cung lớn và nhu cầu suy yếu lấn át kỳ vọng rằng động thái cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ kích thích tiêu thụ.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, việc Cục Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm có thể không đủ để hỗ trợ thị trường dầu, bởi điều này khiến đồng USD yếu hơn, làm cho dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua.

Dữ liệu kinh tế mới nhất tại Mỹ càng làm gia tăng quan ngại, thị trường việc làm tại nước này suy yếu và hoạt động xây dựng nhà ở trong tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua, do lượng nhà tồn kho chưa bán được ở mức cao.

Về phía nguồn cầu, tất cả các cơ quan năng lượng, trong đó có Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đều bày tỏ lo ngại về sự suy yếu, khiến kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn bị hạn chế.

Trong khi đó, ở chiều cung, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ cùng dấu hiệu dư cung trong tồn kho nhiên liệu Mỹ đang gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng thêm 4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo chỉ 1 triệu thùng, càng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu ở quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới và kéo giá đi xuống.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Whichcar)

Một yếu tố kìm hãm giá dầu là đà phục hồi kinh tế không đồng đều, đặc biệt tại Mỹ. Theo nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, khu vực doanh nghiệp đang hưởng lợi từ việc nới lỏng quy định, trong khi người tiêu dùng bắt đầu chịu áp lực từ thuế nhập khẩu, với cả thị trường lao động và nhà ở đều cho thấy dấu hiệu suy yếu.

Tại Nga, kế hoạch của Bộ Tài chính nhằm bảo vệ ngân sách nhà nước trước biến động giá dầu và các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã phần nào xoa dịu lo ngại về nguồn cung.

Trong khi đó, các nguồn tin EU cho biết Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga kể từ ngày 1/1/2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch trước đó, trong gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Moscow.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/9, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.