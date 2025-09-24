Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại sau khi thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu từ khu vực Kurdistan (Iraq) bị đình trệ…

Nguồn tin từ Reuters cho biết, xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu vực Kurdistan của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nối lại, bất chấp kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt bế tắc, khi hai nhà sản xuất lớn yêu cầu bảo đảm thanh toán nợ.

Thỏa thuận giữa chính phủ liên bang Iraq, chính quyền khu vực Kurdistan và các công ty dầu nhằm khôi phục khoảng 230.000 thùng/ngày ra thị trường toàn cầu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động này đã bị đình chỉ từ tháng 3/2023.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh hoạ).

“Đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói ‘đừng tính số thùng dầu trước khi chúng thực sự được bơm’. Thị trường đã bán tháo khi nghe tin có thỏa thuận Kurdistan, nhưng việc thỏa thuận chưa đạt được đồng nghĩa những thùng dầu đó chưa trở lại thị trường”, Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, bình luận.

Trong bức tranh tổng thể, thị trường dầu toàn cầu vẫn đang chuẩn bị đối diện nguồn cung tăng cao và nhu cầu chậm lại, do sự phổ biến của xe điện và sức ép kinh tế từ thuế quan của Mỹ.

Theo báo cáo tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và tình trạng dư cung có thể mở rộng vào năm 2026 khi các nước OPEC+ nâng sản lượng cùng với nguồn cung từ ngoài khối gia tăng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều rủi ro khi các nhà giao dịch theo dõi khả năng Liên minh châu Âu áp dụng lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn với dầu Nga, cũng như những diễn biến căng thẳng mới ở Trung Đông.

“Yếu tố hỗ trợ hiện tại vẫn là lượng dự trữ dầu của OECD ở mức thấp. Ngược lại, việc OPEC+ tăng xuất khẩu và thiếu các lệnh trừng phạt mới nhắm vào dầu Nga lại đang gây áp lực lên giá”, Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS cho biết.

Theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters hôm thứ 2, dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước được dự báo tăng, trong khi tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất có khả năng giảm. Thị trường đang chờ số liệu hàng tuần từ Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố sau đó trong ngày.

“Thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến tồn kho sản phẩm chưng cất, vốn là ‘tử huyệt’ của thị trường”, Flynn nói thêm. Ông cho rằng việc tồn kho chưng cất tăng sẽ giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung của Nga trong bối cảnh hạ tầng dầu mỏ nước này liên tục bị tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công hai cơ sở phân phối dầu của Nga tại vùng Bryansk và Samara trong đêm.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/9, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.