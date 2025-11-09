Giá xăng dầu hôm nay 9/11 đi ngang

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay gần như đi ngang khi thị trường cân bằng giữa việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng và kế hoạch tạm ngừng điều chỉnh hạn ngạch trong quý I năm 2026, cùng với lo ngại về tình trạng dư cung và dữ liệu sản xuất yếu kém tại châu Á.

Trong tuần qua, lo ngại về tình trạng dư cung tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ bất ngờ ghi nhận lượng tồn kho dầu thô tăng thêm 5,2 triệu thùng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), mức tăng mạnh hơn dự báo này chủ yếu do nhập khẩu dầu tăng và công suất lọc dầu giảm. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất lại sụt giảm, phản ánh nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ổn định.

Các báo cáo từ khu vực tư nhân cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu chững lại, song dữ liệu chính thức từ Bộ Lao động vẫn chưa được công bố do chính phủ nước này tạm thời đóng cửa.

Các nhà phân tích của SEB nhận định, việc tạm dừng tăng hạn ngạch trong quý đầu năm tới sẽ không ảnh hưởng đến dự báo dư cung, song cho thấy OPEC+ vẫn quan tâm đến giá dầu. Điều đó đồng nghĩa 2026 sẽ không phải là một năm thảm khốc với ngành dầu mỏ.

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định so với phiên trước. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ở diễn biến khác, OPEC+ thông báo sẽ nâng nhẹ sản lượng trong tháng 12, đồng thời tạm hoãn kế hoạch tăng thêm sản lượng trong quý I/2026 nhằm tránh gia tăng áp lực dư cung. Nguồn cung dồi dào khiến Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, quyết định giảm mạnh giá bán cho các khách hàng châu Á trong tháng 12, nhằm duy trì thị phần tại khu vực này.

Ở chiều ngược lại, các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm vào Nga và Iran đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng cho hai thị trường nhập khẩu lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, góp phần giúp giá dầu toàn cầu không giảm sâu. Theo số liệu từ cơ quan hải quan, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 48,36 triệu tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Trung Quốc tiếp tục duy trì mức nhập khẩu dầu thô cao trong tháng 10. Điều này cho thấy phần lớn nguồn cung dầu vẫn đang chảy về châu Á, thay vì các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nơi tồn kho vẫn ở mức thấp”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 6/11, giá xăng E5 RON92 giảm 78 đồng/lít, không cao hơn 19.682 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, không cao hơn 19.323 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lí, không cao hơn 19.395 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, không cao hơn 14.320 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 42 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 19 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.