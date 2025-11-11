Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ khi lo ngại dư cung hạ nhiệt, song nhu cầu yếu và lượng tồn kho Mỹ tăng tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Thượng viện Mỹ ngày 9/11 đã thông qua bước đi quan trọng trong tiến trình mở lại chính phủ liên bang, khép lại giai đoạn 40 ngày tê liệt khiến hàng trăm nghìn nhân viên công vụ phải nghỉ việc không lương, các chương trình viện trợ lương thực bị trì hoãn và hoạt động hàng không trên cả nước rơi vào hỗn loạn.

“Bước tiến đầu tiên của Quốc hội Mỹ trong việc tháo gỡ bế tắc ngân sách đã giúp khơi dậy khẩu vị rủi ro trên các thị trường tài chính”, chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM nhận định.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn lo ngại tác động của việc hàng loạt chuyến bay bị hủy tới nhu cầu nhiên liệu máy bay. Riêng trong ngày Chủ nhật, các hãng hàng không Mỹ đã hủy hơn 2.800 chuyến và hoãn hơn 10.200 chuyến, mức gián đoạn tồi tệ nhất kể từ khi chính phủ đóng cửa bắt đầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục đi ngang. (Ảnh minh họa).

Tuần trước, cả Brent và WTI đều giảm khoảng 2%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp do lo ngại nguồn cung dư thừa. Trong khi OPEC+ đã nhất trí tăng nhẹ sản lượng vào tháng 12, liên minh này cũng tuyên bố tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026 để giữ ổn định thị trường.

Tại Mỹ, lượng dầu thô tồn kho tiếp tục tăng, trong khi khối lượng dầu được lưu trữ trên tàu tại vùng biển châu Á đã tăng gấp đôi trong vài tuần gần đây. Nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây khiến Trung Quốc và Ấn Độ phải cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu Nga.

“Thị trường đang chứng kiến sự lệch pha rõ rệt: lượng dầu thô lưu trữ trên biển ngày càng lớn, trong khi nguồn cung sản phẩm dầu tinh chế từ Nga lại khan hiếm, yếu tố vẫn đang giữ cho nhu cầu nhiên liệu toàn cầu ở mức cao”, ông Varga nói thêm.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 6/11, giá xăng E5 RON92 giảm 78 đồng/lít, không cao hơn 19.682 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, không cao hơn 19.323 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lí, không cao hơn 19.395 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, không cao hơn 14.320 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 42 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 19 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.