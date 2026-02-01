Chìm tàu cá tại cửa biển La Gi, 1 người chết

Sáng 1/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền trưởng mất tích trong vụ chìm tàu cá BTh 85234 TS tại cửa biển La Gi (tỉnh Lâm Đồng).

Theo báo cáo ban đầu, tàu cá BTh 85234 TS do ông Võ Văn Hiền (sinh năm 1974, trú tổ dân phố 8, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới rê, trên tàu có 5 lao động. Tàu xuất bến lúc 15h ngày 31/1 tại cảng La Gi để đi khai thác hải sản.

Thân nhân đón chờ tin tức của nạn nhân vụ chìm tàu cá ở La Gi. (Ảnh: Lê Long)

Đến khoảng 5h ngày 1/2, khi tàu đang di chuyển vào cửa biển La Gi thì gặp sóng lớn đánh chìm. Bốn thuyền viên kịp thời nhảy khỏi tàu và được các phương tiện khác hỗ trợ cứu vớt an toàn, riêng ông Võ Văn Hiền mất tích.

Sau vụ việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm, đồng thời thông báo cho các tàu thuyền hoạt động gần khu vực hỗ trợ cứu nạn.

Đến sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện nổi lên tại khu vực Hòn Bà, phường La Gi. Hiện thi thể nạn nhân đang được ghe cá trục vớt, đưa vào bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.