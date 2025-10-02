Cận cảnh cầu Bình Triệu 1 nặng 11.000 tấn sau khi được nâng thêm 1,08 m

Ông Nguyễn Viết Quang cho biết, công nghệ áp dụng trong quá trình nâng cầu khá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao để vận hành. Theo ông, dù công nghệ kích nâng không phải mới trên thế giới, nhưng việc nâng một cây cầu lớn lên độ cao như vậy, ở Việt Nam chưa từng có tiền lệ. Ban đầu, dự án có sự hỗ trợ của một kỹ sư nước ngoài, song chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ quá trình đã được các kỹ sư Việt Nam làm chủ và trực tiếp đảm trách.