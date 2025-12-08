Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 8/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 07h10 - 11h30 Mất điện trạm Tây An 6, Bơm Phao Tây An. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Công ty SVA: Đấu nối tại vị trí B3/3 thuộc TBA Tây An 6 và tại cột A5/3/3 TBA Bơm Phao Tây An 2 san tải qua TBA Đốc Sơ;Đội Bắc SH: Tách lưới hạ thế tại cột B3 TBA Tây An 6, tách lưới hạ thế tại cột A5/3 TBA Bơm Phao Tây An 08/12/2025 từ 13h30 - 17h40 Mất điện trạm Bơm Hương Long, Trúc Lâm 1, Trúc Lâm 4, Trúc Lâm 2, Phạm Tu 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Công ty SVA: Đấu nối hạ thế tại cột B19 TBA Trúc Lâm 1 và tại cột B3A TBA Bơm Hương Long san tải qua TBA Bơm Hương Long 2;Đội Bắc SH: Tách lưới hạ thế tại cột B17 về phía B16 TBA Trúc Lâm 1, tách lưới hạ thế tại cột A3A TBA Bơm Hương Long, xử lý rơi dây khoảng cột B14 đến B16 xuất tuyến A TBA Trúc Lâm 1.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm bơm Sơn Bồn, bơm Tiến Lực (MTV Thủy Lợi - TT Huế), Hà Nam (BBNT), chiếu sáng Lộc Sơn. Đội quản lý điện Hương Thủy Lắp chụp cột tại vị trí 51/1 (TBA Bơm Tiến Lực), vị trí 56/1 và 56/2 nhánh rẽ đi Hà Nam XT 471 La Sơn

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/12/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm Phú Thuận 4. Đội quản lý điện Phú Vang San tải hạ thế từ TBA Phú Thuận 4 qua TBA Phú Thuận 11 (XDM) tại các vị trí B3/4, A2/7 thuộc TBA Phú Thuận 4

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 8/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.