Bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 12/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mini mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

MINI là thương hiệu xe Anh Quốc nổi tiếng với phong cách thiết kế nhỏ gọn, cá tính và đậm chất thời trang. Các mẫu xe của MINI luôn mang đến cảm giác lái thú vị, linh hoạt và mạnh mẽ trong đô thị.

Trong đó, MINI Cooper Countryman là mẫu crossover cỡ nhỏ mang đậm cá tính đặc trưng của thương hiệu Anh Quốc. Xe sở hữu thiết kế vuông vức, trẻ trung và đầy phong cách. Kích thước lớn hơn giúp Countryman trở nên thực dụng hơn trong nhiều tình huống di chuyển.

MINI Cooper Countryman là mẫu crossover cỡ nhỏ. (Ảnh: Oto360)

Khoang nội thất của Countryman mang lại cảm giác hiện đại với màn hình tròn trung tâm và chất liệu hoàn thiện cao cấp. Không gian rộng rãi hơn so với các dòng MINI truyền thống. Các chi tiết được bố trí tinh tế, tạo nên trải nghiệm lái đầy thú vị.

MINI Cooper Countryman vận hành mạnh mẽ với nhiều tùy chọn động cơ, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng. Hệ dẫn động linh hoạt giúp xe tự tin trên nhiều dạng địa hình. Cảm giác lái đặc trưng của MINI được duy trì, vừa thể thao vừa sang trọng.

Bảng giá xe ô tô hãng Mini mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
MINI 3-CỬA  MINI 3-CỬA  Giá từ 2 tỷ 139 triệu 
MINI 3-CỬA THUẦN ĐIỆN  Giá từ 2 tỷ 199 triệu 
MINI 5-CỬA  MINI 5-CỬA  Giá từ 2 tỷ 199 triệu 
MINI CONVERTIBLE  MINI CONVERTIBLE  Giá từ 2 tỷ 639 triệu 
MINI CLUBMAN  MINI CLUBMAN  Giá từ 2 tỷ 539 triệu 
MINI COUNTRYMAN  MINI COUNTRYMAN  Giá từ 2 tỷ 639 triệu 
MINI COUNTRYMAN THUẦN ĐIỆN  Giá từ 2 tỷ 989 triệu 
MINI JOHN COOPER WORKS  MINI JCW 3-CỬA  Giá từ 2 tỷ 529 triệu 
MINI JCW COUNTRYMAN  Giá từ 2 tỷ 789 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
