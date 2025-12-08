Đóng

Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 12/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi tiếng với những mẫu xe mang vẻ đẹp tinh tế. Hãng luôn chú trọng sự hài hòa giữa hiệu suất, an toàn và trải nghiệm lái, khiến mỗi sản phẩm đều mang đậm tính cá nhân và phong cách riêng.

Điển hình, Mazda 3 1.5L Sport Premium (E5) là phiên bản hatchback cao cấp hướng đến người dùng yêu thích phong cách trẻ trung và thể thao. Thiết kế KODO đặc trưng mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn đầy năng động. Các đường nét mềm mại kết hợp cụm đèn LED sắc sảo tạo nên tổng thể hiện đại và cuốn hút.

Mazda 3 1.5L Sport Premium (E5) là phiên bản hatchback cao cấp. (Ảnh: Mazda Long Biên)

Mazda 3 Sport Premium có nội thất được hoàn thiện tỉ mỉ với chất liệu cao cấp và phong cách tối giản. Màn hình trung tâm sắc nét, giao diện trực quan mang lại trải nghiệm sử dụng thân thiện. Hệ thống âm thanh và tiện nghi được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng trẻ.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT
MAZDA2  Mazda2 1.5L AT 418 triệu
Mazda2 1.5L Deluxe  459 triệu 
Mazda2 1.5L Luxury  494 triệu 
Mazda2 1.5L Premium  508 triệu 
MAZDA2 SPORT  Mazda2 Sport 1.5L Luxury  537 triệu 
Mazda2 Sport 1.5L Premium  544 triệu 
MAZDA3 Mazda3 1.5L Deluxe  599 triệu 
Mazda3 1.5L Luxury  644 triệu 
Mazda3 1.5L Premium  719 triệu 
Mazda3 1.5L Signature  739 triệu 
MAZDA3 SPORT  Mazda3 Sport 1.5L Luxury  659 triệu 
Mazda3 Sport 1.5L Premium  719 triệu 
MAZDA6 Mazda6 2.0 Luxury  769 triệu 
Mazda6 2.0L Premium  809 triệu 
Mazda6 2.0L Premium GTCCC  790 triệu 
Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC  874 triệu 
Mazda6 2.5 Signature (2024)  899 triệu 
NEW MAZDA CX-3  Mazda CX-3 1.5L AT  549 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Deluxe  579 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Luxury  619 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Premium  659 triệu 
MAZDA CX-30  Mazda CX-30 2.0L Luxury  699 triệu 
Mazda CX-30 2.0L Premium  749 triệu 
MAZDA CX-5  Mazda CX-5 2.0L Deluxe  749 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Luxury  789 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium  829 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium Sport  849 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive  869 triệu 
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport  959 triệu 
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive  979 triệu 
MAZDA CX-8  New Mazda CX-8 2.5 Luxury  949 triệu 
New Mazda CX-8 2.5 Premium  1 tỷ 019 triệu 
New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD  1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
