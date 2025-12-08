BIDV liên tiếp nhận Giải thưởng Quốc tế về Thẻ Doanh nghiệp

(VTC News) -

Ngày 5/12/2025, tại sự kiện “Mastercard Customer Forum 2025”, BIDV nhận cú đúp giải thưởng: “Ngân hàng tăng trưởng vượt trội doanh số chi tiêu thẻ doanh nghiệp” và “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thẻ doanh nghiệp” từ Mastercard.

Trước đó, trong khuôn khổ sự kiện “Visa Client Forum 2025” do Visa tổ chức, BIDV đã được trao giải thưởng “Ngân hàng tăng trưởng vượt trội doanh số chi tiêu thẻ doanh nghiệp”. Đây là lần thứ hai liên tiếp BIDV được Visa vinh danh ở hạng mục quan trọng này.

BIDV khẳng định những bước tiến mạnh mẽ trong thúc đẩy thanh toán số bằng cú đúp giải thưởng từ Mastercard.

Năm 2025, BIDV tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số chi tiêu thẻ Visa Business và Mastercard Business, cho thấy hiệu quả rõ nét của chiến lược số hóa dịch vụ tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, BIDV mang đến hệ sinh thái ưu đãi đa dạng, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành, quản lý các chuyến công tác và kiểm soát dòng tiền một cách hiệu quả. Các sản phẩm thẻ doanh nghiệp của BIDV được tích hợp công nghệ bảo mật tiên tiến như EMV chip, xác thực giao dịch 3D Secure, thanh toán không tiếp xúc (Contactless), Apple Pay, đảm bảo an toàn tối đa cho mọi giao dịch.

BIDV - “Ngân hàng tăng trưởng vượt trội doanh số chi tiêu thẻ tín dụng doanh nghiệp” 2 năm liên tiếp.

Các giải thưởng từ Visa và Mastercard không chỉ khẳng định vị thế của BIDV trong lĩnh vực thanh toán doanh nghiệp mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. BIDV cam kết sẽ tiếp tục cải tiến, cung cấp những sản phẩm và giải pháp tài chính ưu việt, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của các doanh nghiệp.