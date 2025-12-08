+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vì sao dự án Nuôi em tạm dừng hoạt động?
(VTC News) -
Tối 7/12, ông Hoàng Hoa Trung, người đứng đầu dự án Nuôi Em, thông báo đóng băng tài khoản ngân hàng, tạm dừng dự án để hỗ trợ minh bạch thu chi.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Vì sao dự án Nuôi em tạm dừng hoạt động?
08:25 08/12/2025
VTC NEWS TV
Việt Nam cần tháo gỡ nút thắt năng lượng để đón dòng vốn xanh
08:25 08/12/2025
Kinh tế xanh
Vợ đuổi chồng ra khỏi nhà, bị phạt đến 10 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai
08:24 08/12/2025
Hòm thư pháp luật
Lễ thượng thọ, bố tôi muốn giản dị, anh cả kiên quyết làm to để thu tiền mừng
08:00 08/12/2025
Gia đình
Bảng giá ô tô Suzuki mới nhất tháng 12/2025
07:59 08/12/2025
Thị trường
Tuyệt phẩm Bò xốt tiêu đen: Thăng hạng vị giác từ bếp ấm đến tiệc sang
07:55 08/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ô nhiễm không khí có gây ung thư?
07:53 08/12/2025
Tin tức
Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/12
07:44 08/12/2025
Thời sự quốc tế
Huyền thoại 5 cao thủ Nam Thiếu Lâm: 2 người là sư tổ Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng
07:27 08/12/2025
Võ Thuật
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 8/12: Bóng đá nữ Việt Nam gặp Philippines
07:17 08/12/2025
Lịch bóng đá
Nên chọn khóa tay nắm tròn hay khóa tay nắm gạt?
07:05 08/12/2025
Bất động sản
Israel, Qatar và Mỹ bí mật gặp nhau tại New York
07:04 08/12/2025
Thời sự quốc tế
Thế khó của các bên trong đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine
07:02 08/12/2025
Thời sự quốc tế
Áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn khi vào Biển Đông
07:02 08/12/2025
Thời tiết
Ba loại hạt là khắc tinh của người cao tuổi
07:00 08/12/2025
Gia đình
Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines, bóng đá nữ SEA Games 33 trên kênh nào?
07:00 08/12/2025
Lịch bóng đá
Võ Tắc Thiên sắc sảo nhất màn ảnh: Sống độc thân suốt 40 năm, U80 vẫn gợi cảm
06:48 08/12/2025
Sao thế giới
Không phải đi bộ, đây mới là bộ môn hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ
06:43 08/12/2025
Khỏe đẹp
Vị Bộ trưởng đặc biệt từng mang án tù và công trình đường dây 500kV Bắc Nam thần tốc
06:30 08/12/2025
Doanh nhân
Mưa lớn, sâu bệnh tấn công, nông dân thủ phủ hoa cúc 'đứng ngồi không yên'
06:29 08/12/2025
Đời sống
Giá vàng hôm nay 8/12: Lấy lại mốc 4.200 USD/ounce
06:25 08/12/2025
Tin giá vàng
Giá xăng dầu hôm nay 8/12: Không biến động
06:21 08/12/2025
Thị trường
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33 hôm nay
06:00 08/12/2025
Lịch bóng đá
Dự án 'Nuôi em' bị tố trùng mã, 1 mã có 2,3 người nuôi: Nhà sáng lập nói gì?
06:00 08/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 8/12/2025: Dần phòng tiểu tam, Mão đón tài lộc
04:47 08/12/2025
Lịch vạn niên
Dự báo thời tiết 8/12: Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, Hà Nội đêm rét ngày nắng
04:30 08/12/2025
Thời tiết
Lịch âm 8/12- Âm lịch hôm nay 8/12 chính xác nhất - lịch vạn niên 8/12/2025
04:17 08/12/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12: Cự Giải may mắn, Thiên Bình thuận lợi
04:10 08/12/2025
Lịch vạn niên
Hãy tập trung vì bạn đang 'mắc bẫy' câu đố này
00:00 08/12/2025
Hỏi - Đáp
Nhà sáng lập 'Nuôi em' dừng chi tiền nuôi ăn các bé sau nghi vấn tài chính thiếu minh bạch
23:48 07/12/2025
Tin tức - Sự kiện