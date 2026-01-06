Công nghệ 6/1: Samsung ra mắt tivi ‘khổng lồ’ 130 inch, Dell đưa XPS trở lại

(VTC News) -

Samsung ra mắt TV Micro RGB 130 inch tại CES 2026

Samsung vừa chính thức giới thiệu chiếc TV Micro RGB 130 inch đầu tiên trên thế giới tại CES 2026. Đây là sản phẩm mang tính đột phá với công nghệ màu thế hệ mới, kết hợp cùng thiết kế táo bạo. Kích thước khổng lồ 130 inch giúp chiếc TV này không còn giống một thiết bị thông thường, mà trở thành “cửa sổ rộng lớn”.

Mẫu TV Micro RGB 130 inch mới của Samsung được trang bị loạt công nghệ tiên tiến như Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro và HDR Pro, giúp tối ưu màu sắc và độ tương phản bằng AI, mang lại hình ảnh sống động và chân thực.

Tivi Samsung Micro RGB 130 inch tại CES 2026. (Nguồn: Samsung)

Màn hình đạt chuẩn Micro RGB Precision Color 100, tái tạo 100% phổ màu BT.2020 và được VDE chứng nhận về độ chính xác màu. Công nghệ Glare Free độc quyền giảm phản xạ, giữ nguyên màu sắc và độ tương phản trong mọi điều kiện ánh sáng.

Ngoài ra, sản phẩm hỗ trợ HDR10+ Advanced 1, âm thanh Eclipsa Audio, cùng trợ lý thông minh Vision AI Companion 2 với nhiều tính năng AI.

Dell đưa XPS trở lại

Tại CES 2026, Dell thừa nhận đã mắc sai lầm khi loại bỏ thương hiệu XPS – dòng laptop vốn gắn liền với thiết kế tinh tế, hiệu năng mạnh mẽ và chất lượng cao. COO Jeff Clarke cho biết công ty sẽ “trở về cội nguồn” bằng việc khôi phục XPS như thương hiệu chủ lực dành cho người dùng cá nhân.

Trong năm 2026, Dell sẽ tung ra loạt sản phẩm mới gồm XPS 13, XPS 14 và XPS 16, với thiết kế mỏng nhẹ hơn, bàn phím vật lý thay cho phím cảm ứng và touchpad phân tách thay vì dạng kính liền mạch. Đây là những cải tiến nhằm đáp ứng phản hồi từ người dùng.

Jeff Clarke, CEO của Dell, thẳng thắn thừa nhận sai lầm và đưa XPS trở lại mạnh mẽ tại CES 2026. (Nguồn: Engadget)

Dell cũng thay đổi chiến lược đặt tên, đưa logo XPS trở lại vị trí trung tâm trên mỗi sản phẩm, trong khi các dòng khác như Alienware vẫn dành cho gaming và Dell Pro tập trung vào khách hàng doanh nghiệp. Mục tiêu là xóa bỏ sự nhầm lẫn và khẳng định XPS là biểu tượng của laptop cao cấp.

Dù kế hoạch tái thương hiệu trước đây thất bại, việc Dell dám thừa nhận sai lầm và sửa chữa được xem là bước đi mạnh mẽ. Với triết lý “sản phẩm tuyệt vời sẽ chiến thắng”, XPS hứa hẹn sẽ có màn trở lại đầy ấn tượng trong năm 2026.

Hyundai và Boston Dynamics ra mắt robot Atlas

Hyundai cùng công ty con Boston Dynamics đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của robot hình người Atlas. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa robot vào môi trường sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các nhà máy ô tô của Hyundai.

Atlas được thiết kế để thực hiện các công việc nặng nhọc và lặp đi lặp lại, giúp giảm tải cho con người. Robot có khả năng di chuyển linh hoạt, nâng vật nặng và phối hợp trong dây chuyền sản xuất, nhờ hệ thống điều khiển tiên tiến và trí tuệ nhân tạo.

Robot Atlas đến từ Boston Dynamics. (Nguồn: Hyundai)

Boston Dynamics cho biết phiên bản Atlas lần này không chỉ tập trung vào khả năng vận động mà còn hướng đến tính ứng dụng thực tế trong công nghiệp, khác với các mẫu robot trước đây vốn thiên về trình diễn kỹ thuật.

Sự kiện ra mắt Atlas tại CES 2026 cho thấy Hyundai đang đặt cược lớn vào tự động hóa và robot thông minh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chuẩn bị cho tương lai của ngành công nghiệp ô tô. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng robot hình người ngày càng tiến gần hơn đến đời sống thực tế.