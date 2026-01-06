Lời khai của nghi phạm giết em rể ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Sáng 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Liat Enuôl (40 tuổi) trú tại buôn Mblớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này là Y Biung Niê (40 tuổi) trú cùng buôn, là em rể của Y Liat Enuôl.

Y Liat Enuôl tại công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Y Liat khai nhận, khoảng 20h ngày 4/1, Y Biung đi nhậu về thì thấy Y Liat đang chơi với mấy cháu nhỏ trong buôn. Lúc này, thấy Y Biung đã uống rượu nên Y Liat có khuyên Y Biung về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Y Biung đã chửi bới Y Liat rồi lấy cây dao rựa mang sẵn chém một nhát trúng vào đầu Y Liat. Bị chém, Y Liat bỏ chạy thì Y Biung cầm rựa đuổi theo. Khi chạy đến khu vực bờ hồ của một hộ dân ở gần đó Y Liat đứng lại vật lộn với Y Biung làm cây dao rựa văng xuống đất.

Lúc này, Y Liat dùng hai tay bóp cổ, rồi dùng cây dao rựa đè vào vùng cổ Y Biung. Một lúc sau, khi thấy Y Biung đã chết, Y Liat kéo nạn nhân xuống hồ nước rồi lấy gốc cây và đá hộc bên bờ hồ đè lên để giấu xác. Sau đó, Y Liat lên bờ cầm cây dao rựa của Y Biung bỏ trốn.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, vợ của nạn nhân đi ngang qua, thấy xe máy của chồng để gần bờ hồ nhưng không thấy người nên đã hô hoán cùng người thân đi tìm thì phát hiện thi thể Y Biung dưới hồ.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Ea Na đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét hung thủ gây án.

Đến khoảng 9h ngày 5/1, lực lượng Công an đã bắt được Y Liat khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng lúa trong buôn Mblớt. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Y Liat.