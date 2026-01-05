Đã bắt được nghi phạm giết em vợ ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Sáng 5/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp, bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ thi thể người đàn ông dưới ao nước.

Nghi phạm bị bắt giữ là YLE (41 tuổi, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk). YLE bị bắt khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên địa bàn xã Ea Na.

Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở cánh đồng.

Hiện, công an đang lấy lời khai của người này để làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/1, người dân nghe tiếng la hét và tìm thấy thi thể anh YBN (41 tuổi, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Na), dưới ao nước nên trình báo công an.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ ông YBN bị anh rể là YLE (41 tuổi, ngụ cùng buôn), dùng đá tấn công và dìm nạn nhân dưới ao nước. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông YLE trốn khỏi nhà nên lực lượng chức năng tổ chức truy lùng.