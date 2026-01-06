BĐS chăm sóc sức khỏe: Charmora City - cuộc dịch chuyển giá trị mới ở Nha Trang

(VTC News) -

Khi “đầu tư cho an yên” thành xu hướng của giới tinh hoa

Nhiều năm qua, bất động sản vẫn được xem là kênh tích lũy bền vững – “của để dành” có khả năng sinh lời theo thời gian. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới liên tiếp đối mặt với những biến động lớn, từ dịch bệnh, suy thoái kinh tế đến áp lực môi trường và chất lượng sống đô thị, tư duy sở hữu bất động sản của giới thành đạt đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch căn bản.

Bất động sản ngày càng được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với sức khỏe, cảm xúc và sự an yên.

Bất động sản không còn được đo đếm đơn thuần bằng biên độ tăng giá, mà ngày càng được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với sức khỏe, cảm xúc và sự an yên. Đầu tư, vì thế, không chỉ là câu chuyện của tài sản, mà trở thành lựa chọn cho một phong cách sống – nơi giá trị vật chất song hành cùng giá trị tinh thần.

Sự dịch chuyển này đang hình thành chuẩn mực mới trên thị trường: Những dự án vừa có khả năng bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản, vừa kiến tạo không gian sống xanh, cân bằng và tái tạo năng lượng. Đó cũng là lý do dòng tiền của giới tinh hoa ngày càng hướng về các đô thị biển lớn – nơi thiên nhiên, hạ tầng và tiềm năng phát triển dài hạn hội tụ.

Tại Việt Nam, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang đang dần vượt khỏi vai trò điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày, để trở thành “ngôi nhà thứ hai”, thậm chí là lựa chọn an cư lâu dài của cộng đồng cư dân thành đạt – những người sẵn sàng đầu tư cho chất lượng sống tương xứng vị thế.

Charmora City: Chuẩn mực mới của đô thị sống xanh tại Nha Trang

Trong dòng chảy đó, Charmora City – “thành phố đảo” quốc tế tại Nam Nha Trang –nổi lên như một hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng “đầu tư cuộc sống”. Không chạy theo những giá trị phô trương, dự án được định vị bằng triết lý phát triển bền vững, nơi con người là trung tâm của mọi thiết kế.

Dự án Charmora City – “thành phố đảo” quốc tế tại Nam Nha Trang - là chuẩn mực mới của đô thị sống xanh.

Điểm khác biệt của Charmora City đến từ địa thế “đảo trong lòng phố” hiếm có, khi toàn khu đô thị được bao bọc bởi các dòng sông tự nhiên là sông Tắc và sông Quán Trường. Mặt nước không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng, mà trở thành cấu phần cốt lõi trong quy hoạch, giúp điều hòa vi khí hậu, mang lại cảm giác mát lành, thư thái quanh năm.

Trên nền tảng đó, Charmora City được thiết kế để “hấp thụ – lưu trữ – điều tiết” nước mưa thông qua hệ thống cây xanh, mặt nước và các hạ tầng có khả năng thấm hút tự nhiên, với mục tiêu kiến tạo phong cách sống xanh bền vững cho cư dân.

Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Mỹ (NAR), chăm sóc sức khỏe đã vươn lên hàng đầu trong danh sách mong muốn của người mua nhà. Nghiên cứu mang tên America at Home, khảo sát 6.000 người trên toàn quốc, cho biết chăm sóc sức khỏe là động lực mua hàng số một.

Nhiều người được hỏi chia sẻ, họ sẵn sàng đánh đổi không gian sống rộng hơn hoặc thậm chí từ bỏ hoàn toàn gara để sống ở một nơi tốt hơn cho sức khỏe và sự kết nối xã hội.

Charmora City kiến tạo sống xanh bền vững từ hệ thống cây xanh, mặt nước và hạ tầng thấm hút tự nhiên.

“Không khí và nước sạch, ánh sáng tự nhiên, đường phố an toàn, tính bền vững và cơ hội kết nối xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và hạnh phúc”, Teri Slavik-Tsuyuki, đồng chủ tịch Sáng kiến ​​Cộng đồng và Bất động sản vì Sức khỏe và đồng sáng lập Nghiên cứu America at Home, bày tỏ quan điểm.

3 đảo, 9 công viên và đa dạng trải nghiệm, phục vụ lối sống tinh hoa

Với Charmora City, từ địa thế ngoạn mục và khí hậu mát mẻ giữa các dòng sông, dự án được quy hoạch thành ba phân khu đảo Bắc – Trung – Nam, tạo nên một tổng thể đô thị đa lớp, đa chức năng nhưng kết nối hài hòa.

Đảo Bắc giữ vai trò trung tâm hành chính; Đảo Trung là không gian vui chơi – giải trí, được định hướng trở thành động lực phát triển kinh tế đêm của Nha Trang; trong khi Đảo Nam là khu vực an cư – nghỉ dưỡng, nơi các tòa tháp cao tầng, biệt thự và townhouse được đan cài trong hệ sinh thái cây xanh và mặt nước.

Đảo Nam là khu vực an cư – nghỉ dưỡng với các tòa tháp cao tầng, biệt thự và townhouse.

Cách tổ chức không gian này cho phép cư dân tận hưởng đồng thời hiệu suất làm việc, sự riêng tư và những trải nghiệm sống hiện đại – một đặc quyền ngày càng được coi là thước đo mới của sự xa xỉ. Điều này thể hiện rõ với các sản phẩm thấp tầng và các tòa căn hộ như The Onsen, The Charm vừa ra mắt tại Đảo Nam. Đặc biệt, yếu tố chăm sóc sức khỏe được đầu tư mạnh mẽ với đặc quyền tiện ích khoáng nóng dành cho cư dân.

Song hành cùng quy hoạch và tiện ích là lợi thế vị trí chiến lược, giúp Charmora City kết nối nhanh với đô thị hiện hữu, các trục giao thông trọng điểm và sân bay quốc tế Cam Ranh. Đây không chỉ là yếu tố đảm bảo giá trị sống thuận tiện, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng bền vững cho tài sản trong dài hạn.

Đảo Nam đầu tư mạnh mẽ vào yếu tố chăm sóc sức khỏe với các tiện ích đặc quyền dành cho cư dân.

Khi những giá trị sống xanh, cân bằng và chăm sóc sức khỏe tinh thần trở thành chuẩn mực mới của giới thành đạt, Charmora City không đơn thuần là một dự án bất động sản. Đó là một tuyên ngôn sống – nơi đầu tư không dừng ở việc sở hữu, mà mở rộng sang tận hưởng, gắn bó và kiến tạo tương lai bền vững.