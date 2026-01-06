4 dự án hơn 230.000 tỷ đồng dự kiến khởi công ngày 15/1 tại TP.HCM

(VTC News) -

Theo kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng, giao thông chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, do Sở Xây dựng vừa trình UBND TP.HCM, Thành phố dự kiến đồng loạt khởi công nhiều dự án quan trọng ngày 15/1/2026.

Trong đó, 4 dự án được người dân mong đợi nhiều năm qua sẽ khởi công dịp này, là tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành-Tham Lương, cầu Cần Giờ, Khu Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và cầu Phú Mỹ 2.

Metro Bến Thành-Tham Lương vốn đầu tư 57.000 tỷ đồng

Trong 4 dự án với tổng mức đầu tư hơn 238.000 tỷ đồng TP.HCM đã có kế hoạch khởi công ngày 15/1, Metro Bến Thành-Tham Lương là dự án duy nhất thực hiện theo phương thức đầu tư công. TP.HCM chốt thời gian khởi công dự án này từ tháng 11/2025.

Hiện tuyến metro này đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và đang hoàn tất các thủ tục liên quan trước ngày khởi công.

Để phục vụ thi công Metro Bến Thành-Tham Lương, giao thông đường Trường Chinh sẽ điều chỉnh trong vòng 1 tháng, từ 10/1 đến 10/2.

UBND TP.HCM cũng vừa có quyết định phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của hồ sơ báo cáo giữa kỳ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án.

Theo quyết định này, Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương có chiều dài gần 11,27km, tổng vốn đầu tư khoảng 57.000 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tại ga Bến Thành kết nối đồng bộ Metro số 1 tại nhà ga Bến Thành; điểm cuối tại depot Tham Lương, với 11 nhà ga, trong đó có 10 ga ngầm.

Dự án đi qua 14 phường của TP.HCM gồm Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Đông Hưng Thuận.

Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương là dự án đầu tiên áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội. TP.HCM đã chuyển đổi nguồn vốn thực hiện từ ODA sang đầu tư công bằng vốn ngân sách TP.

UBND TP.HCM cũng đã chấp thuận phương án nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4 với Metro Bến Thành - Tham Lương, tức vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu.

Metro số 2 dự kiến vận hành cuối 2030. Sau khi hoàn thành, tuyến này sẽ đóng vai trò trục xương sống kết nối khu vực trung tâm với khu vực Tây Bắc TP.HCM, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng trên hành lang Đông - Tây, dọc trục Bến Thành - Cách mạng Tháng Tám – Trường Chinh - Tham Lương.

Khu thể thao quốc gia Rạch Chiếc hơn 145.000 tỷ đồng

Đây là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, hình thức xây dựng - chuyển giao. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện là Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu, thuộc Tập đoàn Sun Group. HĐND TP.HCM tại kỳ họp chuyên đề cuối năm 2025 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư.

Khu Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư khoảng 145.629,6 tỷ đồng xây dựng trên diện tích hơn 186ha, sẽ hoàn thiện trong 8 năm.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng các khu chức năng, gồm khu văn hóa - thể dục thể thao với các công trình hạng mục như sân vận động, nhà thi đấu chuyên nghiệp, trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm quần vợt, khu thể thao bóng đá, trung tâm thể thao đa năng.

Bên cạnh đó là khu chức năng dịch vụ - công cộng đô thị, gồm các hạng mục phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, khách mời; quảng trường; bệnh viện thể thao; trung tâm hội nghị - triển lãm...

Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng gồm các hạng mục cây xanh công viên, mặt nước; các công trình khác và khu chức năng hạ tầng kỹ thuật, giao thông...

Dự án dự kiến thực hiện khoảng 8 năm. Sau khi hoàn thành, TP.HCM sẽ có một khu liên hiệp thể thao xứng tầm thực hiện các giải đấu thể thao quốc tế, đảm bảo nhu cầu của người dân.

Cầu Cần Giờ 13.201 tỷ đồng

Cầu Cần Giờ cũng là dự án được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư. Theo UBND TP.HCM, đây là dự án đặc biệt quan trọng, cấp bách, trong bối cảnh TP phải đầu tư nhanh để kết nối khu vực biển Cần Giờ, sân bay Long Thành; hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư.

Cầu Cần Giờ được TP.HCM đánh giá là dự án đặc biệt quan trọng, cấp thiết, kết nối khu vực biển Cần Giờ với trung tâm TP.HCM, hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Cầu Cần Giờ cũng được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT, tổng mức đầu tư khoảng 13.201 tỷ đồng, phương thức thanh toán bằng quỹ đất.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1 bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.533 tỷ đồng, triển khai bằng vốn ngân sách TP.

Dự án thành phần 2 xây dựng cầu Cần Giờ sẽ áp dụng loại hợp đồng BT với khoảng 10.668 tỷ đồng.

Theo thiết kế, cầu có chiều dài khoảng 6,3km, với 6 làn xe. Đây là cây cầu có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Thời gian xây dựng cầu Cần Giờ từ năm 2026 đến 2029.

Cầu Phú Mỹ vốn đầu tư 23.185,6 tỷ đồng

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 6,3km, kết nối khu Nam TP.HCM với Nhơn Trạch- Đồng Nai và sân bay Long Thành. Dự án này cũng được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, do Công ty CP Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư.

Cầu Phú Mỹ 2 khi hoàn thành sẽ hình thành một trục giao thông mới kết nối khu nam TP.HCM với khu nam tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.185,6 tỷ đồng, phương thức thanh toán kết hợp quỹ đất cùng ngân sách TP. Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng hơn 15.083 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách tương ứng khoảng 5.807,5 tỷ đồng.

Theo thiết kế, cầu Phú Mỹ 2 được đầu tư 8 làn xe, có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối giao với đường Liên Cảng (tỉnh Đồng Nai). Phần đường dẫn hai đầu cầu cũng đầu tư tối thiểu 8 làn xe và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Cầu Phú Mỹ 2 sẽ hình thành một trục giao thông mới kết nối khu nam TP.HCM với khu nam tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, hình thành trục kết nối mới giữa trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Đồng thời giảm tải áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, quốc lộ 51, cao tốc Long Thành- Dầu Giây...

Thời gian xây dựng cầu Phú Mỹ 2 từ năm 2026 đến năm 2029.