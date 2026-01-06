Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 20/12 đến 26/12

(VTC News) -

Từ ngày 20/12 đến 26/12, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 180 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Chị Triệu Thị Thu Hiền trong bài viết “Người mẹ mang theo máy thở ra vỉa hè mưu sinh để nuôi con nhỏ”.

- Chị Lê Thị Kim Ngân trong bài viết “Người vợ trẻ ôm hai con nhỏ giữa căn nhà sau lũ: Sao anh nỡ bỏ mẹ con em…”.

- Chị Hà Thị Quy trong bài viết “Mẹ 75 tuổi run run chạm băng trắng của con gái bỏng nặng, xin cho con sống thêm”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 20/12 đến 26/12 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.