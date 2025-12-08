Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/12 và rạng sáng 10/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 9/12 và rạng sáng 10/12 của các giải đấu Champions League, FIFA Arab Cup, Hạng nhất Anh, AFC Champions League,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/12 và rạng sáng 10/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 09/12 - 22h30: Kairat Almaty vs Olympiacos

- Ngày 10/12 - 00h45: Munich vs Sporting

Kairat Almaty chạm trán Olympiacos tại Champions League.

- Ngày 10/12 - 03h00: AS Monaco vs Galatasaray

- Ngày 10/12 - 03h00: Tottenham vs Slavia Prague

- Ngày 10/12 - 03h00: Union St.Gilloise vs Marseille

- Ngày 10/12 - 03h00: Atalanta vs Chelsea

- Ngày 10/12 - 03h00: Inter vs Liverpool

- Ngày 10/12 - 03h00: PSV vs Atletico

- Ngày 10/12 - 03h00: Barcelona vs E.Frankfurt

Lịch thi đấu FIFA Arab Cup

- Ngày 09/12 - 21h30: Ai Cập vs Jordan

- Ngày 09/12 - 21h30: UAE vs Kuwait

- Ngày 10/12 - 00h00: Algeria vs Iraq

- Ngày 10/12 - 00h00: Bahrain vs Sudan

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 10/12 - 02h45: Blackburn Rovers vs Oxford United

- Ngày 10/12 - 02h45: Charlton Athletic vs Middlesbrough

- Ngày 10/12 - 02h45: Preston North End vs Coventry City

- Ngày 10/12 - 02h45: Sheffield United vs Norwich City

- Ngày 10/12 - 02h45: Southampton vs West Brom

- Ngày 10/12 - 02h45: Swansea vs Portsmouth

- Ngày 10/12 - 02h45: Watford vs Sheffield Wednesday

- Ngày 10/12 - 03h00: QPR vs Birmingham City

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 10/12 - 02h00: Fulham U21 vs Borussia M'gladbach U21

- Ngày 10/12 - 02h00: Leicester City U23 vs FC Nordsjaelland

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 09/12 - 17h00: Machida Zelvia vs Ulsan Hyundai

- Ngày 09/12 - 17h00: Vissel Kobe vs Chengdu Rongcheng

- Ngày 09/12 - 19h15: Buriram United vs Gangwon FC

- Ngày 09/12 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Shanghai Port

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 09/12 - 15h00: Kairat Almaty U19 vs Olympiacos U19

- Ngày 09/12 - 19h30: Bayern Munich U19 vs Sporting CP U19

- Ngày 09/12 - 20h00: Atalanta U19 vs Chelsea U19

- Ngày 09/12 - 20h00: Tottenham Hotspur U19 vs Slavia Prague U19

- Ngày 09/12 - 20h30: Union St.Gilloise U19 vs Marseille U19

- Ngày 09/12 - 20h30: PSV Eindhoven U19 vs Atletico Madrid U19

- Ngày 09/12 - 21h00: AS Monaco U19 vs Galatasaray U19

- Ngày 09/12 - 22h00: Barcelona U19 vs Eintracht Frankfurt U19

- Ngày 09/12 - 22h00: Inter U19 vs Liverpool U19

- Ngày 09/12 - 22h30: PAOK Thessaloniki FC U19 vs Legia Warszawa U19

- Ngày 10/12 - 00h00: AZ Alkmaar U19 vs Aston Villa U19

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 09/12 - 19h45: Shams Azar Qazvin vs Gol Gohar

- Ngày 09/12 - 19h45: Zob Ahan vs Tractor FC

- Ngày 09/12 - 20h45: Paykan vs Persepolis

- Ngày 09/12 - 22h00: Esteghlal Khuzestan vs Kheybar Khorramabad

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 09/12 - 22h30: SOL FC vs Club Omnisports de Korhogo

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 09/12 - 22h30: Botev Vratsa vs Montana

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 10/12 - 02h45: Crusaders vs Cliftonville

Văn Hải
