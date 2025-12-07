Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/12 và rạng sáng 9/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/12 và rạng sáng 9/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 09/12 - 03h00: Wolves vs Man United

Wolves chạm trán Man United tại Premier League.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 09/12 - 03h00: Osasuna vs Levante

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 08/12 - 21h00: Pisa vs Parma

- Ngày 09/12 - 00h00: Udinese vs Genoa

- Ngày 09/12 - 02h45: Torino vs AC Milan

Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games 33

- Ngày 08/12 - 18h00: U22 Philippines vs U22 Indonesia

Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games 33

- Ngày 08/12 - 16h00: Nữ Malaysia vs Nữ Myanmar

- Ngày 08/12 - 18h30: Nữ Philippines vs Nữ Việt Nam

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 08/12 - 18h30: Modena vs Catanzaro

- Ngày 08/12 - 21h00: Monza vs Sudtirol

- Ngày 08/12 - 21h00: Frosinone vs Juve Stabia

- Ngày 08/12 - 21h00: Mantova vs AC Reggiana

- Ngày 08/12 - 21h00: Avellino vs Venezia

- Ngày 08/12 - 21h00: Calcio Padova vs Cesena FC

- Ngày 08/12 - 23h15: Bari vs Pescara Calcio

- Ngày 09/12 - 01h30: Spezia vs Virtus Entella

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 09/12 - 02h30: Burton Albion vs Brackley Town

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 08/12 - 22h15: Burgos CF vs Albacete

- Ngày 09/12 - 00h30: Las Palmas vs Mirandes

- Ngày 09/12 - 02h30: Malaga vs Real Zaragoza

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 08/12 - 20h00: CSKA 1948 Sofia vs Dobrudzha Dobrich

- Ngày 08/12 - 22h30: Ludogorets vs Slavia Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 08/12 - 20h30: SC Poltava vs Epicentr Kamianets-Podilskyi

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 08/12 - 22h30: UTA Arad vs Petrolul Ploiesti

- Ngày 09/12 - 01h30: Botosani vs FC Rapid 1923

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 08/12 - 19h00: Arsimi vs Pelister

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 09/12 - 03h30: Vitoria de Guimaraes vs Gil Vicente

Lịch thi đấu FIFA Arab Cup

- Ngày 09/12 - 00h00: Ma rốc vs Ả Rập Xê-út

- Ngày 09/12 - 00h00: Oman vs Comoros

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 09/12 - 09h00: Club Xelaju vs Antigua Guatemala

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 09/12 - 01h00: Vejle Boldklub vs Broendby IF

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 09/12 - 05h00: Cavalier SC vs Montego Bay United FC

- Ngày 09/12 - 07h30: Tivoli Gardens vs Waterhouse FC

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 09/12 - 01h00: Korona Kielce vs Wisla Plock

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 09/12 - 00h45: FC Ashdod vs Ironi Tiberias

- Ngày 09/12 - 01h00: Beitar Jerusalem vs Hapoel Jerusalem