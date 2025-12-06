Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/12 và rạng sáng 8/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 7/12 và rạng sáng 8/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 07/12 - 21h00: Brighton vs West Ham
- Ngày 07/12 - 23h30: Fulham vs Crystal Palace
Brighton chạm trán West Ham tại Premier League.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 07/12 - 20h00: Elche vs Girona
- Ngày 07/12 - 22h15: Valencia vs Sevilla
- Ngày 08/12 - 00h30: Espanyol vs Vallecano
- Ngày 08/12 - 03h00: Real Madrid vs Celta Vigo
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 07/12 - 18h30: Cremonese vs Lecce
- Ngày 07/12 - 21h00: Cagliari vs AS Roma
- Ngày 08/12 - 00h00: Lazio vs Bologna
- Ngày 08/12 - 02h45: Napoli vs Juventus
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 07/12 - 21h30: Hamburger SV vs Bremen
- Ngày 07/12 - 23h30: Dortmund vs Hoffenheim
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 07/12 - 21h00: Nice vs Angers
- Ngày 07/12 - 23h15: Auxerre vs Metz
- Ngày 07/12 - 23h15: Le Havre vs Paris FC
- Ngày 08/12 - 02h45: Lorient vs Lyon
Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games
- Ngày 07/12 - 16h00: Nữ Singapore vs Nữ Indonesia
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 07/12 - 23h15: Empoli vs Palermo
- Ngày 08/12 - 01h30: Sampdoria vs Carrarese
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 07/12 - 19h30: Slough Town vs Macclesfield FC
- Ngày 07/12 - 21h30: Boreham Wood vs Newport County
- Ngày 07/12 - 22h30: Gateshead FC vs Walsall
- Ngày 08/12 - 00h30: Blackpool vs Carlisle United
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 07/12 - 19h30: KV Mechelen vs Sporting Charleroi
- Ngày 07/12 - 22h00: Westerlo vs Anderlecht
- Ngày 08/12 - 00h30: Royal Antwerp vs Genk
- Ngày 08/12 - 01h15: Oud-Heverlee Leuven vs Zulte Waregem
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 07/12 - 22h30: Estoril vs Moreirense
- Ngày 08/12 - 01h00: Alverca vs Nacional
- Ngày 08/12 - 01h00: CF Estrela da Amadora vs Arouca
- Ngày 08/12 - 03h30: Tondela vs FC Porto
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 07/12 - 18h15: FC Utrecht vs FC Twente
- Ngày 07/12 - 20h30: AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles
- Ngày 07/12 - 20h30: FC Volendam vs NEC Nijmegen
- Ngày 07/12 - 22h45: Sparta Rotterdam vs NAC Breda
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 07/12 - 20h00: Cadiz vs Racing Santander
- Ngày 07/12 - 22h15: Leganes vs Cordoba
- Ngày 08/12 - 00h30: Deportivo vs Castellon
- Ngày 08/12 - 00h30: Eibar vs Leonesa
- Ngày 08/12 - 03h00: Granada vs AD Ceuta FC
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 07/12 - 19h30: Eintracht Braunschweig vs Holstein Kiel
- Ngày 07/12 - 19h30: 1. FC Nuremberg vs Greuther Furth
- Ngày 07/12 - 19h30: Berlin vs Magdeburg
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 07/12 - 19h15: Brunei DPMM vs Imigresen FC
- Ngày 07/12 - 20h00: Pulau Pinang vs Selangor
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 07/12 - 15h35: Adelaide United vs Brisbane Roar FC
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 07/12 - 19h30: Beroe vs Septemvri Sofia
- Ngày 07/12 - 22h00: Spartak Varna vs Levski Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 07/12 - 21h00: NK Varazdin vs NK Lokomotiva
- Ngày 07/12 - 23h30: Osijek vs NK Istra 1961
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 07/12 - 18h00: Kryvbas vs FC Olexandriya
- Ngày 07/12 - 20h30: Metalist 1925 vs Veres Rivne
- Ngày 07/12 - 23h00: Rukh Lviv vs Polissya Zhytomyr
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 07/12 - 20h00: FC Nordsjaelland vs Silkeborg
- Ngày 07/12 - 20h00: Viborg vs FC Midtjylland
- Ngày 07/12 - 22h00: Randers FC vs AGF
- Ngày 08/12 - 00h00: FC Copenhagen vs SoenderjyskE
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 07/12 - 20h00: Winterthur vs Basel
- Ngày 07/12 - 22h30: Lausanne vs Lugano
- Ngày 07/12 - 22h30: Sion vs Young Boys
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 07/12 - 20h00: Universitatea Cluj vs Hermannstadt
- Ngày 07/12 - 22h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs FCV Farul Constanta
- Ngày 08/12 - 01h30: CS Universitatea Craiova vs CFR Cluj
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 07/12 - 18h15: Termalica Nieciecza vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 07/12 - 20h45: Cracovia vs Lech Poznan
- Ngày 07/12 - 23h30: Rakow Czestochowa vs GKS Katowice
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 08/12 - 02h00: Vitoria vs Sao Paulo
- Ngày 08/12 - 02h00: Atletico MG vs Vasco da Gama
- Ngày 08/12 - 02h00: Botafogo FR vs Fortaleza
- Ngày 08/12 - 02h00: Ceara vs Palmeiras
- Ngày 08/12 - 02h00: Corinthians vs Juventude
- Ngày 08/12 - 02h00: Fluminense vs Bahia
- Ngày 08/12 - 02h00: Internacional vs RB Bragantino
- Ngày 08/12 - 02h00: Santos FC vs Cruzeiro
- Ngày 08/12 - 02h00: Sport Recife vs Gremio
Lịch thi đấu FIFA Arab Cup
- Ngày 08/12 - 00h00: Qatar vs Tunisia
- Ngày 08/12 - 00h00: Syria vs Palestine
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 08/12 - 05h00: C.S. Cartagines vs AD Municipal Liberia
- Ngày 08/12 - 05h00: Municipal Perez Zeledon vs Club Sport Herediano
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 08/12 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Mixco
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 08/12 - 03h00: Dunbeholden vs Mount Pleasant
- Ngày 08/12 - 03h00: Harbour View vs Spanish Town Police
- Ngày 08/12 - 03h00: Portmore United vs Arnett Gardens
- Ngày 08/12 - 03h00: Racing United vs Molynes United
- Ngày 08/12 - 03h00: Treasure Beach vs Chapelton
- Ngày 08/12 - 05h00: Cavalier SC vs Montego Bay United FC
- Ngày 08/12 - 07h30: Tivoli Gardens vs Waterhouse FC