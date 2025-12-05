Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/12 và rạng sáng 7/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 6/12 và rạng sáng 7/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 06/12 - 19h30: Aston Villa vs Arsenal

- Ngày 06/12 - 22h00: Bournemouth vs Chelsea

Aston Villa chạm trán Arsenal tại Premier League.

- Ngày 06/12 - 22h00: Everton vs Nottingham Forest

- Ngày 06/12 - 22h00: Man City vs Sunderland

- Ngày 06/12 - 22h00: Newcastle vs Burnley

- Ngày 06/12 - 22h00: Tottenham vs Brentford

- Ngày 07/12 - 00h30: Leeds United vs Liverpool

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 06/12 - 20h00: Villarreal vs Getafe

- Ngày 06/12 - 22h15: Alaves vs Sociedad

- Ngày 07/12 - 00h30: Real Betis vs Barcelona

- Ngày 07/12 - 03h00: Athletic Club vs Atletico

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 06/12 - 21h00: Sassuolo vs Fiorentina

- Ngày 07/12 - 00h00: Inter vs Como 1907

- Ngày 07/12 - 02h45: Hellas Verona vs Atalanta

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 06/12 - 21h30: FC Cologne vs St. Pauli

- Ngày 06/12 - 21h30: FC Heidenheim vs Freiburg

- Ngày 06/12 - 21h30: Stuttgart vs Munich

- Ngày 06/12 - 21h30: Wolfsburg vs Union Berlin

- Ngày 06/12 - 21h30: Augsburg vs Leverkusen

- Ngày 07/12 - 00h30: RB Leipzig vs E.Frankfurt

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 06/12 - 23h00: Nantes vs Lens

- Ngày 07/12 - 01h00: Toulouse vs Strasbourg

- Ngày 07/12 - 03h05: Paris Saint-Germain vs Rennes

Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games

- Ngày 06/12 - 16h00: U22 Malaysia vs U22 Lào

- Ngày 06/12 - 19h00: U22 Singapore vs U22 Đông Timor

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 06/12 - 22h00: Exeter City vs Wycombe Wanderers

- Ngày 06/12 - 22h00: Fleetwood Town vs Luton Town

- Ngày 06/12 - 22h00: Stockport County vs Cambridge United

- Ngày 06/12 - 22h00: Swindon Town vs Bolton Wanderers

- Ngày 06/12 - 22h00: Wigan Athletic vs Barrow

- Ngày 06/12 - 22h00: Accrington Stanley vs Mansfield Town

- Ngày 06/12 - 22h00: Chelmsford City vs Weston Super Mare

- Ngày 06/12 - 22h00: Cheltenham Town vs Buxton

- Ngày 06/12 - 22h00: Grimsby Town vs Wealdstone

- Ngày 06/12 - 22h00: MK Dons vs Oldham Athletic

- Ngày 06/12 - 22h00: Peterborough United vs Barnsley

- Ngày 06/12 - 22h00: Port Vale vs Bristol Rovers

- Ngày 07/12 - 00h15: Sutton United vs Shrewsbury Town

- Ngày 07/12 - 02h30: Chesterfield vs Doncaster Rovers

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 06/12 - 19h30: Charlton Athletic vs Portsmouth

- Ngày 06/12 - 19h30: Derby County vs Leicester

- Ngày 06/12 - 19h30: Watford vs Norwich City

- Ngày 06/12 - 22h00: Blackburn Rovers vs Sheffield Wednesday

- Ngày 06/12 - 22h00: Bristol City vs Millwall

- Ngày 06/12 - 22h00: Ipswich Town vs Coventry City

- Ngày 06/12 - 22h00: Preston North End vs Wrexham

- Ngày 06/12 - 22h00: QPR vs West Brom

- Ngày 06/12 - 22h00: Sheffield United vs Stoke City

- Ngày 06/12 - 22h00: Southampton vs Birmingham City

- Ngày 06/12 - 22h00: Swansea vs Oxford United

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 06/12 - 22h00: Cercle Brugge vs Standard Liege

- Ngày 07/12 - 00h15: Union St.Gilloise vs Gent

- Ngày 07/12 - 02h45: St.Truiden vs Club Brugge

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 06/12 - 22h30: Santa Clara vs Casa Pia AC

- Ngày 07/12 - 01h00: AVS Futebol SAD vs Rio Ave

- Ngày 07/12 - 03h30: Famalicao vs SC Braga

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 06/12 - 12h00: Nagoya Grampus Eight vs Avispa Fukuoka

- Ngày 06/12 - 12h00: Sanfrecce Hiroshima vs Shonan Bellmare

- Ngày 06/12 - 12h00: Shimizu S-Pulse vs Fagiano Okayama FC

- Ngày 06/12 - 12h00: Urawa Red Diamonds vs Kawasaki Frontale

- Ngày 06/12 - 12h00: Cerezo Osaka vs Yokohama FC

- Ngày 06/12 - 12h00: FC Tokyo vs Albirex Niigata

- Ngày 06/12 - 12h00: Gamba Osaka vs Tokyo Verdy

- Ngày 06/12 - 12h00: Kashima Antlers vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 06/12 - 12h00: Kashiwa Reysol vs Machida Zelvia

- Ngày 06/12 - 12h00: Kyoto Sanga FC vs Vissel Kobe

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 06/12 - 22h30: SC Heerenveen vs PSV

- Ngày 07/12 - 00h45: Fortuna Sittard vs Ajax

- Ngày 07/12 - 02h00: Heracles vs Telstar

- Ngày 07/12 - 03h00: Feyenoord vs PEC Zwolle

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 06/12 - 20h00: FC Andorra vs Almeria

- Ngày 06/12 - 22h15: Huesca vs Valladolid

- Ngày 07/12 - 00h30: Real Sociedad B vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 06/12 - 19h00: Kaiserslautern vs Dynamo Dresden

- Ngày 06/12 - 19h00: Paderborn vs Elversberg

- Ngày 06/12 - 19h00: VfL Bochum vs Arminia Bielefeld

- Ngày 07/12 - 02h30: Darmstadt vs Karlsruher SC

Lịch thi đấu FIFA Arab Cup

- Ngày 06/12 - 18h00: Kuwait vs Jordan

- Ngày 06/12 - 20h30: Bahrain vs Algeria

- Ngày 06/12 - 23h00: Sudan vs Iraq

- Ngày 07/12 - 01h30: UAE vs Ai Cập

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 06/12 - 18h00: Aston Villa U18 vs Birmingham City U18

- Ngày 06/12 - 18h00: Southampton U18 vs Reading U18

- Ngày 06/12 - 18h30: Brighton U18 vs Tottenham Hotspur U18

- Ngày 06/12 - 19h00: Nottingham Forest U18 vs Leeds United U18

- Ngày 06/12 - 19h00: Ipswich Town U18 vs Chelsea U18

- Ngày 06/12 - 19h00: West Bromwich Albion U18 vs West Ham United U18

- Ngày 06/12 - 19h30: Manchester United U18 vs Newcastle United U18

- Ngày 06/12 - 19h30: Middlesbrough U18 vs Liverpool U18

- Ngày 06/12 - 19h30: Sunderland U18 vs Blackburn Rovers U18

Lịch thi đấu Premier League U21

- Ngày 06/12 - 19h00: Sunderland U21 vs Manchester City U21

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 06/12 - 16h00: PDRM vs Sabah FC

- Ngày 06/12 - 19h30: Melaka FC vs Negeri Sembilan

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 06/12 - 19h00: PSM Makassar vs Persebaya Surabaya

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 06/12 - 13h00: Newcastle Jets vs Melbourne City FC

- Ngày 06/12 - 15h35: Central Coast Mariners vs Sydney FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 06/12 - 17h30: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Botev Plovdiv

- Ngày 06/12 - 20h00: Lokomotiv Plovdiv vs Arda Kardzhali

- Ngày 06/12 - 22h30: Cherno More Varna vs PFC CSKA Sofia

Lịch thi đấu Cúp QG Trung Quốc

- Ngày 06/12 - 18h00: Beijing Guoan vs Henan Songshan Longmen

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 06/12 - 20h00: Qatar SC vs Umm Salal

- Ngày 06/12 - 20h00: Al-Sailiya vs Al-Arabi

- Ngày 07/12 - 00h15: Lusail Club vs Al-Shahaniya

- Ngày 07/12 - 00h15: Muaither SC vs Al-Rayyan

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 06/12 - 21h00: Dinamo Zagreb vs Hajduk Split

- Ngày 07/12 - 00h00: Rijeka vs Vukovar 91

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 06/12 - 18h00: Cherkasy vs FC Obolon Kyiv

- Ngày 06/12 - 20h30: FC Kolos Kovalivka vs Shakhtar Donetsk

- Ngày 06/12 - 23h00: Kudrivka vs Dynamo Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 06/12 - 22h00: Miercurea Ciuc vs ACS Champions FC Arges

- Ngày 07/12 - 01h30: FCSB vs Dinamo Bucuresti

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 06/12 - 18h15: Arka Gdynia vs Motor Lublin

- Ngày 06/12 - 20h45: Pogon Szczecin vs Radomiak Radom

- Ngày 06/12 - 23h30: Zaglebie Lubin vs Widzew Lodz

- Ngày 07/12 - 02h15: Piast Gliwice vs Legia Warszawa

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 06/12 - 22h00: Ballymena United vs Dungannon Swifts

- Ngày 06/12 - 22h00: Coleraine vs Carrick Rangers

- Ngày 06/12 - 22h00: Crusaders vs Portadown

- Ngày 06/12 - 22h00: Glenavon vs Bangor

- Ngày 06/12 - 22h00: Glentoran vs Cliftonville

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 07/12 - 02h30: Inter Miami CF vs Vancouver Whitecaps

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 07/12 - 06h00: Puntarenas FC vs Guadalupe FC

- Ngày 07/12 - 09h00: Deportiva San Carlos vs LD Alajuelense

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 07/12 - 04h00: Deportivo Mictlan vs CSD Municipal

- Ngày 07/12 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Aurora FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 07/12 - 08h00: Toluca vs Monterrey

- Ngày 07/12 - 10h10: Tigres vs Cruz Azul

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 07/12 - 00h00: Grasshopper vs Servette

- Ngày 07/12 - 00h00: Thun vs Luzern

- Ngày 07/12 - 02h30: St. Gallen vs FC Zurich