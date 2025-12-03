Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/12 và rạng sáng 5/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 4/12 và rạng sáng 5/12 của các giải đấu Premier League, Bóng đá Nữ SEA Games, Serie B, Coppa Italia, FIFA Arab Cup

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 4/12 và rạng sáng 5/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 05/12 - 03h00: Man United vs West Ham

Man United chạm trán West Ham tại Premier League

Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games

- Ngày 04/12 - 18h30: Nữ Indonesia vs Nữ Thái Lan

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 05/12 - 01h30: Juve Stabia vs Bari

Lịch thi đấu Coppa Italia

- Ngày 05/12 - 00h00: Bologna vs Parma

- Ngày 05/12 - 03h00: Lazio vs AC Milan

Lịch thi đấu FIFA Arab Cup

- Ngày 04/12 - 21h30: Palestine vs Tunisia

- Ngày 05/12 - 00h00: Syria vs Qatar

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

- Ngày 04/12 - 18h30: Shan United vs Nam Định

- Ngày 04/12 - 19h00: Svay Rieng vs Johor Darul Ta'zim FC

- Ngày 04/12 - 19h00: Bangkok United vs Lion City Sailors FC

Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 04/12 - 17h00: Yalova Yesilovaspor vs Gaziantep FK

- Ngày 04/12 - 17h30: Muglaspor vs Bodrum FK

- Ngày 04/12 - 17h30: Boluspor vs Kahta 02

- Ngày 04/12 - 17h30: Fethiyespor vs Bandirmaspor

- Ngày 04/12 - 19h30: Igdir FK vs Orduspor 1967

- Ngày 04/12 - 22h00: Silifke Belediyespor vs Antalyaspor

- Ngày 05/12 - 00h30: Corum FK vs Alanyaspor

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 04/12 - 18h45: Kheybar Khorramabad vs Shams Azar Qazvin

- Ngày 04/12 - 19h00: Chadormalu Yazd vs Zob Ahan

- Ngày 04/12 - 19h45: Gol Gohar vs Paykan

- Ngày 04/12 - 21h00: Tractor FC vs Esteghlal Khuzestan

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 04/12 - 22h30: ES Agboville vs Mouna FC

- Ngày 05/12 - 01h00: ASEC Mimosas vs San Pedro

Lịch thi đấu Cúp QG Belarus

- Ngày 04/12 - 18h00: Maxline Vitebsk vs FC Slonim

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 04/12 - 18h00: Dobrudzha Dobrich vs Ludogorets

- Ngày 04/12 - 20h30: Botev Vratsa vs Spartak Varna

- Ngày 04/12 - 23h00: Slavia Sofia vs Levski Sofia

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 04/12 - 21h30: AL Waab vs Al-Gharafa

- Ngày 04/12 - 23h30: Al Markhiya vs Al-Duhail SC

- Ngày 04/12 - 23h30: Al-Khuraitiat vs Al-Sadd

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 04/12 - 19h00: Sporting Liesti vs Metalul Buzau

- Ngày 04/12 - 21h15: Sepsi OSK vs Universitatea Cluj

- Ngày 04/12 - 23h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs CFR Cluj

- Ngày 05/12 - 02h00: Petrolul Ploiesti vs CS Universitatea Craiova

Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan

- Ngày 04/12 - 20h00: Chojniczanka Chojnice vs Korona Kielce

- Ngày 04/12 - 23h00: GKS Katowice vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 05/12 - 02h45: Zawisza Bydgoszcz vs Wisla Krakow

Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan

- Ngày 04/12 - 18h00: Gabala FK vs FC Shafa

- Ngày 04/12 - 22h00: Araz PFK vs FC Kapaz

- Ngày 04/12 - 22h00: Difai Agsu vs Sumgayit fk

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 05/12 - 05h30: Cruzeiro vs Botafogo FR

Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ

- Ngày 05/12 - 02h30: Genk vs Anderlecht

- Ngày 05/12 - 02h30: Sporting Charleroi vs KV Mechelen

Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

- Ngày 05/12 - 01h00: Leganes vs Albacete

- Ngày 05/12 - 01h00: Sabadell vs Deportivo

- Ngày 05/12 - 01h00: Atletico Baleares vs Espanyol

- Ngày 05/12 - 01h00: Real Avila vs Vallecano

- Ngày 05/12 - 02h00: Ponferradina vs Racing Santander

- Ngày 05/12 - 03h00: Cartagena vs Valencia

- Ngày 05/12 - 03h00: CD Extremadura 1924 vs Sevilla

- Ngày 05/12 - 03h00: Sant Andreu vs Celta Vigo

- Ngày 05/12 - 03h00: Real Zaragoza vs Burgos CF

- Ngày 05/12 - 04h00: Tenerife vs Granada

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 05/12 - 06h30: Atletico Nacional vs Independiente Medellin

- Ngày 05/12 - 08h35: Atletico Junior vs America de Cali

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 05/12 - 01h00: FC Midtjylland vs FC Nordsjaelland

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ

- Ngày 05/12 - 00h30: FC Grand-Saconnex vs Basel

- Ngày 05/12 - 02h30: Aarau vs Sion

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 05/12 - 00h00: Olimpija Ljubljana vs NK Celje

