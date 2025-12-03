Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/12 và rạng sáng 5/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 4/12 và rạng sáng 5/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 05/12 - 03h00: Man United vs West Ham
Man United chạm trán West Ham tại Premier League
Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games
- Ngày 04/12 - 18h30: Nữ Indonesia vs Nữ Thái Lan
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 05/12 - 01h30: Juve Stabia vs Bari
Lịch thi đấu Coppa Italia
- Ngày 05/12 - 00h00: Bologna vs Parma
- Ngày 05/12 - 03h00: Lazio vs AC Milan
Lịch thi đấu FIFA Arab Cup
- Ngày 04/12 - 21h30: Palestine vs Tunisia
- Ngày 05/12 - 00h00: Syria vs Qatar
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
- Ngày 04/12 - 18h30: Shan United vs Nam Định
- Ngày 04/12 - 19h00: Svay Rieng vs Johor Darul Ta'zim FC
- Ngày 04/12 - 19h00: Bangkok United vs Lion City Sailors FC
Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ
- Ngày 04/12 - 17h00: Yalova Yesilovaspor vs Gaziantep FK
- Ngày 04/12 - 17h30: Muglaspor vs Bodrum FK
- Ngày 04/12 - 17h30: Boluspor vs Kahta 02
- Ngày 04/12 - 17h30: Fethiyespor vs Bandirmaspor
- Ngày 04/12 - 19h30: Igdir FK vs Orduspor 1967
- Ngày 04/12 - 22h00: Silifke Belediyespor vs Antalyaspor
- Ngày 05/12 - 00h30: Corum FK vs Alanyaspor
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 04/12 - 18h45: Kheybar Khorramabad vs Shams Azar Qazvin
- Ngày 04/12 - 19h00: Chadormalu Yazd vs Zob Ahan
- Ngày 04/12 - 19h45: Gol Gohar vs Paykan
- Ngày 04/12 - 21h00: Tractor FC vs Esteghlal Khuzestan
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 04/12 - 22h30: ES Agboville vs Mouna FC
- Ngày 05/12 - 01h00: ASEC Mimosas vs San Pedro
Lịch thi đấu Cúp QG Belarus
- Ngày 04/12 - 18h00: Maxline Vitebsk vs FC Slonim
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 04/12 - 18h00: Dobrudzha Dobrich vs Ludogorets
- Ngày 04/12 - 20h30: Botev Vratsa vs Spartak Varna
- Ngày 04/12 - 23h00: Slavia Sofia vs Levski Sofia
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 04/12 - 21h30: AL Waab vs Al-Gharafa
- Ngày 04/12 - 23h30: Al Markhiya vs Al-Duhail SC
- Ngày 04/12 - 23h30: Al-Khuraitiat vs Al-Sadd
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 04/12 - 19h00: Sporting Liesti vs Metalul Buzau
- Ngày 04/12 - 21h15: Sepsi OSK vs Universitatea Cluj
- Ngày 04/12 - 23h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs CFR Cluj
- Ngày 05/12 - 02h00: Petrolul Ploiesti vs CS Universitatea Craiova
Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan
- Ngày 04/12 - 20h00: Chojniczanka Chojnice vs Korona Kielce
- Ngày 04/12 - 23h00: GKS Katowice vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 05/12 - 02h45: Zawisza Bydgoszcz vs Wisla Krakow
Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan
- Ngày 04/12 - 18h00: Gabala FK vs FC Shafa
- Ngày 04/12 - 22h00: Araz PFK vs FC Kapaz
- Ngày 04/12 - 22h00: Difai Agsu vs Sumgayit fk
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 05/12 - 05h30: Cruzeiro vs Botafogo FR
Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ
- Ngày 05/12 - 02h30: Genk vs Anderlecht
- Ngày 05/12 - 02h30: Sporting Charleroi vs KV Mechelen
Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Ngày 05/12 - 01h00: Leganes vs Albacete
- Ngày 05/12 - 01h00: Sabadell vs Deportivo
- Ngày 05/12 - 01h00: Atletico Baleares vs Espanyol
- Ngày 05/12 - 01h00: Real Avila vs Vallecano
- Ngày 05/12 - 02h00: Ponferradina vs Racing Santander
- Ngày 05/12 - 03h00: Cartagena vs Valencia
- Ngày 05/12 - 03h00: CD Extremadura 1924 vs Sevilla
- Ngày 05/12 - 03h00: Sant Andreu vs Celta Vigo
- Ngày 05/12 - 03h00: Real Zaragoza vs Burgos CF
- Ngày 05/12 - 04h00: Tenerife vs Granada
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 05/12 - 06h30: Atletico Nacional vs Independiente Medellin
- Ngày 05/12 - 08h35: Atletico Junior vs America de Cali
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 05/12 - 01h00: FC Midtjylland vs FC Nordsjaelland
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ
- Ngày 05/12 - 00h30: FC Grand-Saconnex vs Basel
- Ngày 05/12 - 02h30: Aarau vs Sion
Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia
- Ngày 05/12 - 00h00: Olimpija Ljubljana vs NK Celje