Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ ở trẻ em

(VTC News) -

TS.BS Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Thần kinh kiêm Chủ nhiệm khoa Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết, dù đột quỵ ở trẻ vẫn được xem là hiếm, tỷ lệ người bệnh dưới 45 tuổi nhập viện xu hướng tăng.

Năm 2025, trẻ và người trẻ tuổi chiếm khoảng 10-15% số ca điều trị tại khoa, chủ yếu do nhồi máu não và chảy máu não. Ở nhóm này, cơ chế gây tắc mạch ít liên quan xơ vữa như người lớn mà thường xuất phát từ bóc tách động mạch - tình trạng nguy hiểm, chiếm 30-50% ca nhồi máu. Bóc tách có thể xảy ra khi trẻ vui chơi, chạy nhảy, va chạm hoặc xoay cổ mạnh làm tổn thương nội mạc mạch máu, hoặc do viêm mạch.

Trẻ đột quỵ điều trị tại Bệnh viện 108.

Theo các chuyên gia, đột quỵ ở mọi lứa tuổi đều là cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi phút trôi qua, hàng tỷ tế bào thần kinh có thể bị tổn thương không hồi phục. Thuốc tiêu sợi huyết thường hiệu quả trong 3-4,5 giờ đầu, lấy huyết khối cơ học được chỉ định trong 6 giờ.

Tuy vậy, bác sĩ Tuyến nhấn mạnh phụ huynh không nên trì hoãn vì “canh giờ vàng”, bởi đến viện càng trễ, cơ hội sống và hồi phục càng thấp.

Điều đáng lo ngại là trẻ thường không mô tả được cảm giác, triệu chứng lại dễ nhầm với mệt mỏi hay cảm cúm. Những biểu hiện như đau đầu dữ dội, yếu tay chân, nhìn mờ, nói khó, co giật, gục xuống bất ngờ dù thoáng qua cũng cần được theo dõi và đưa trẻ đi khám sớm.

Theo các chuyên gia y tế, chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối đột quỵ ở trẻ vì nguyên nhân thường phức tạp và không rõ ràng. Tuy nhiên, phát hiện sớm luôn là yếu tố quyết định hạn chế tổn thương và bảo toàn tính mạng.

“Đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Sự cảnh giác của gia đình, thầy cô và cộng đồng chính là chìa khóa cứu trẻ”, chuyên gia nói.