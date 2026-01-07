Bộ Y tế yêu cầu dồn lực cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

(VTC News) -

Sau vụ cháy nhà 3 tầng tại số 24, ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) khiến ít nhất 15 người bị thương, Bộ Y tế yêu cầu giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong và tổn hại sức khỏe cho các nạn nhân.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trong số các nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị, có 6 người bị thương nặng, tiên lượng phức tạp. Họ được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để theo dõi sát và can thiệp chuyên sâu.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của Bệnh viện E cùng các chuyên gia đầu ngành trong việc tiếp nhận, phân loại, cấp cứu và điều trị kịp thời cho người bị nạn ngay sau vụ cháy. Việc huy động nhanh nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã góp phần quan trọng ổn định tình trạng ban đầu cho nhiều bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận 15 trường hợp được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ phân loại ban đầu bệnh nhân để có phương án điều trị tối ưu nhất.

Trước diễn biến phức tạp của các ca nặng, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện E tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường phối hợp với các bệnh viện chuyên sâu và chuyên gia đầu ngành để tổ chức hội chẩn, theo dõi sát diễn biến lâm sàng, điều chỉnh phác đồ điều trị kịp thời.

Với những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, hoặc điều kiện điều trị của bệnh viện, việc chuyển tuyến cần được thực hiện khẩn trương, an toàn nhằm đảm bảo cơ hội điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc toàn diện cho nạn nhân, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ tâm lý cho người bị thương và thân nhân. Nhiều nạn nhân và gia đình đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, sang chấn tinh thần sau hỏa hoạn, cần được tư vấn, trấn an để sớm ổn định.

Bệnh viện E được yêu cầu thường xuyên cập nhật diễn biến công tác cứu chữa, báo cáo chi tiết tình trạng các nạn nhân và đề xuất kịp thời những khó khăn, kiến nghị về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, phục vụ công tác chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng nay 7/1, tại căn nhà 3 tầng số 24, ngõ 82 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội xảy ra vụ cháy. Đám cháy được cho là bùng phát từ khu vực để phương tiện giao thông như xe máy xăng, xe máy điện, xe đạp điện ở tầng 1, tạo ra lượng khói lớn. Vụ cháy sau đó được người dân hỗ trợ dập lửa, có sự tham gia của lực lượng cứu hỏa.