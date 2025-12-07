Mẹo kéo dài thời gian pin cho smartwatch Android: Bí quyết tận hưởng trọn vẹn

(VTC News) -

Smartwatch Android ngày càng phổ biến nhờ khả năng theo dõi sức khỏe, giấc ngủ và hỗ trợ các tác vụ thông minh. Tuy nhiên, một trong những vấn đề khiến người dùng phiền lòng là thời lượng pin ngắn, thường phải sạc mỗi ngày. Điều này không chỉ gây bất tiện mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng lâu dài. Để khắc phục, có nhiều mẹo đơn giản giúp bạn tối ưu hóa pin và kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị.

Tắt lệnh thoại Hey Google sẽ giúp bạn tiết kiệm pin hơn. (Nguồn: CNET)

Trước hết, giảm độ sáng màn hình là cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Bạn có thể bật chế độ tự động điều chỉnh ánh sáng để phù hợp với môi trường xung quanh, vừa tiết kiệm pin vừa bảo vệ mắt. Bên cạnh đó, tắt tính năng “Hey Google” hoặc hotword detection cũng giúp giảm tiêu hao năng lượng, bởi đồng hồ không phải liên tục lắng nghe lệnh thoại.

Một mẹo khác là chọn mặt đồng hồ đơn giản, ít hoạt ảnh. Những mặt đồng hồ nhiều hiệu ứng hoặc hiển thị liên tục dữ liệu như thời tiết, nhịp tim sẽ khiến pin hao nhanh hơn. Ngoài ra, tắt chế độ màn hình luôn bật (Always-On Display) có thể tăng thêm nhiều giờ sử dụng, đặc biệt hữu ích khi bạn chỉ cần xem giờ trong những tình huống nhất định.

Mặt đồng hồ tối giản với nền tối trên Pixel Watch 4 giúp tiết kiệm pin hiệu quả hơn. (Nguồn: CNET)

Người dùng cũng nên tận dụng chế độ tiết kiệm pin khi cần, giúp giảm bớt các tác vụ nền và kéo dài thời gian hoạt động. Nếu bạn đang cân nhắc mua smartwatch mới, hãy chọn phiên bản có dung lượng pin lớn hơn như Galaxy Watch Ultra hoặc OnePlus Watch 3 – những mẫu này có thể hoạt động vài ngày chỉ với một lần sạc.

Cuối cùng, việc sử dụng bộ sạc nhanh phù hợp sẽ giúp rút ngắn thời gian sạc, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng. Kết hợp các mẹo trên, bạn có thể giảm đáng kể tần suất sạc hằng ngày, tận hưởng trọn vẹn các tính năng theo dõi sức khỏe và tiện ích thông minh mà smartwatch Android mang lại.